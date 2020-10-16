奎河综合整治工程1标首段直径2米混凝土管顺利开顶

徐州市奎河综合整治工程1标首段直径2米混凝土管顺利开顶

10月14日，徐州市奎河综合整治工程1标项目WS-10顶管工作井施工现场，随着“奎河一号”顶管机的启动，中铁市政环境建设有限公司承建的徐州市区奎河综合整治1标项目顶管工程正式开顶。

徐州市区奎河综合整治工程1标顶管工程主要包括5座工作井，3座接收井，共计8个顶段，沿奎河岸边新建顶管2000米，顶管为直径2米的混凝土管。本次率先开顶的为WS-10至WS-11井顶段，长度为86米。项目部根据现场地质条件，选用量身定制的机械顶管机，适用于无地下水黏土及岩土土质，计划以约10m/d的顶进速度推进，预计于10月下旬顶通。本项目计划春节前完成6个顶段，共计1530m的顶管施工。

徐州奎河综合整治工程自开工以来，项目部面对地质条件复杂、老城区施工干扰大等诸多不利因素，积极采取一系列应对措施，加强协调、强化管理，克服重重困难，积极创造施工条件。目前，工程已掀起“大干”高潮，并按工期目标有序推进。项目建成后，将极大改善奎河周边生态环境，为徐州的可持续和谐发展提供强大动力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)