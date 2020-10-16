原标题：作业帮发布“学习的真相” 在线K12进入科技驱动教育新时代

十年前的高考语文题就是现在的中考语文题？52个国家重点贫困县孩子需要哪些课程？

10月15日，中国用户规模最大的在线教育平台作业帮在中国校长大会在线教育论坛上发布了“学习的真相”，独家披露全国K12学情大数据及学习洞察，宣布已推出作业帮直播课“名师大招”课程体系，集中展示多款面向K12人群的教育黑科技和硬件产品。

作业帮已完成了从用户学情大数据采集到在线课程与硬件产品创新、用科技驱动教育的闭环。这也标志着在线教育行业正式进入科技驱动教育的新时代。

科技洞悉教育，透视全国K12学情大数据

会上，作业帮相关负责人正式发布《学习的真相：全国K12学情大数据及学习洞察》，分为《全国中小学生课后学习学情大数据研究报告》和《学习的真相洞察》两个部分。作业帮20000TB教育大数据及10000余人专业师资团队的分析、研发，为这些成果提供了有力支撑。

作业帮执行总裁苏静发布全国K12学情大数据

作业帮执行总裁苏静介绍，作业帮自成立以来，始终坚持以科技洞悉教育，不断挖掘大数据背后的全国学情，并与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”研究重点课题，在海量数据收集的基础上，探索数据背后的学习规律和精准需求，取得了一些成果。

报告称在线学习的方式已经渗透到全国各地，成为各地学生的主流学习方式之一。我国不同等级城市的学生使用在线教育平台拍搜或上网课的时间多在2年以上，且新用户在不断增多。在使用时间总指数上，三四线城市排名最高，忠实用户占比最高，其次为二线城市、特大城市和非城市，但各等级城市之间相差不大。

《学习的真相》

此外，报告重点关注了52个国家贫困县中小学生课外在线学习情况。截止今年10月1日，已有336万来自贫困县的中小学生在作业帮平台学习。值得一提的是，从2019年开始，这些地区的用户增长率远高于作业帮平均用户增长率，说明贫困县孩子对优质教育资源的强烈需求。

在作业帮平台，贫困县学生报名免费公益课的比例，比北京学生高出9.62%。在在线课程的选择上，贫困县地区的高中生更加需要物理、英语、语文。这说明，当地教育环境对学生物理实验学习、文科视野有一定限制。

北师大课题组专家表示，互联网技术手段让学生的因材施教成为可能，教育和互联网的结合将为教育打开新的思路。

发布“学习的真相”，点明学习痛点

“小学生阅读量应该达到多少”、“初中数学难不难”、“高中物理应该怎样学”……这些学生、家长普遍关注的问题，作业帮的K12名师也给出了答案，分别介绍大数据支撑下，在线教育老师发掘的 “学习的真相”。

作业帮产品技术团队为10000名老师建立了2.5亿大数据题库和学生学情多维度大数据报告，帮助老师进行数据化、精细化、本地化教研教学。

作业帮小学辅导教学部负责人林大伟介绍AI黑科技

作业帮小学辅导教学部负责人林大伟表示，作业帮小学团队通过比对教材要求和全国各地实际水平发现：“小学六年阅读量不低于145万字”、“小学三年级已经开始读文言文”、“考了100分并不代表真正具备数学思维”“近十年来小学英语的难度提升了15倍”等，成为小学教学需要集中解决的痛点。

作业帮初中教研教学负责人刘杨阐释教学理念

作业帮初中教研教学负责人刘杨介绍，初中团队根据各地实际命题趋势、全国初中生大样本量考试数据得出“十年前的高考语文题就是现在的中考语文题”、“初中数学不是难，而是太容易丢分了”等结论，对相关课程的研发提供了方向指引。

作业帮高中教研教学负责人文煦刚点明学习痛点

作业帮高中教研教学负责人文煦刚点明，“一线城市学生的高考英语成绩比三四线城市高出几十分”、“大部分同学高一第一学期就听不懂物理”等教育资源不均衡及学生学情差异现象，对高中分层、分科、分地域差异化教学带来启发。

推出“名师大招”创新课程体系，解决小初高学习痛点

为解决小初高三个学段的真相和痛点，作业帮宣布已推出作业帮直播课“名师大招”课程体系，如高中“纵横语文”课程体系、初中“帮·物理”课程体系、小学数学“校内提升+思维训练”课程体系。

该体系由作业帮小初高学部学科教研团队历时数年研发、打磨，注重学习兴趣建立、学科思维养成、学习方法优化、学习习惯修正、学习效果提升，基于每一科建立全面的知识点模型及解题“大招”方法体系，指导学生用科学的学科思维方法快速提升学习效果。

自推出以来，已运用在上千万学生的在线课程教学中，对不同学力水平的学生均有带动作用。

作业帮执行总裁苏静表示，希望用教育+科技的力量，以大数据+专业师资搭建的现代化教研体系，为在线教育发展、线上线下教育融合尽到一份力量。

作业帮成立于2015年，致力于为全国中小学生提供全学科的学习辅导服务，努力成为学校教育的有益补充，现已成长为我国中小学在线教育领军品牌。在中国，每10个中小学生就有7个在作业帮学习。

目前，作业帮累计激活用户设备超8亿；拥有超2.5亿大数据题库；旗下产品月活用户突破1.7亿(日活突破5000万)，其中作业帮APP为中国月活过亿的移动应用中唯一的K12教育类产品，作业帮直播课是中国K12在线直播课领军品牌，累计服务学员已超6200万人。

(责编：夏晓伦、毕磊)