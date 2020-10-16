电商热点：直播电商整体规模或将进入“万亿时代”

人民网北京10月16日电 （记者乔雪峰）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯，第三季度，贫困县网络零售额增长已高于2019年全年增速，基本恢复到疫前增长水平。个人信息保护法草案即将亮相。国内第四大运营商中国广电在京成立。今年直播电商规模预计将突破万亿元。

助力非遗传承、农民增收（来源：人民图片）

1、国家级贫困县电商达305万家，网络零售额增长恢复至疫前水平

商务部新闻发言人高峰15日表示，截至9月底，全国832个国家级贫困县电商总数达到305万家，第三季度，贫困县网络零售额增长已高于2019年全年增速，基本恢复到疫前增长水平。根据商务部委托的第三方大数据，截至9月底，我国国家级贫困县网络电商总数达到305万家，较6月底增加19.5万家，增长16.3%，农村电商有力拉动了就业。

2、个人信息保护法草案即将亮相

十三届全国人大常委会第二十二次会议于10月13日至17日在北京举行。个人信息保护法草案将提请本次会议审议。为及时回应广大人民群众的呼声和期待，制定个人信息保护法，将进一步明确个人信息处理活动应遵循的原则，完善个人信息处理规则，保障个人在个人信息处理活动中的各项权利，强化个人信息处理者的义务，明确个人信息保护的监管职责，并设置严格的法律责任。

3、国内第四大运营商中国广电在京成立，将发行192号段手机号码

10月13日，中国广电网络股份有限公司正式揭牌成立，成为国内第四大运营商，注册资本高达1012亿元。股东包括阿里巴巴创业投资管理有限公司、国网信息通信产业集团有限公司等。后续中国广电将发行192号段的手机号码。据透露，此后中国广电除了5G业务外，预计也有望推出4G业务。据悉，中国广电是除中国移动、中国联通、中国电信之外，拥有5G建设牌照的第四家运营商，其同时拥有700Mhz黄金频段，将依托既有广电网络优势进行5G建设。

4、今年直播电商规模预计将突破万亿元

近日，毕马威联合阿里研究院发布《迈向万亿市场的直播电商》。报告预计，今年直播电商整体规模将进入“万亿时代”，达到10500亿元，直播在电商市场的渗透率将达到8.6%。另外，2021年直播电商规模仍将继续保持较高速增长，规模将接近2万亿元，直播在电商市场的渗透率将达到14.3%。

5、抖音、西瓜视频推出“知识创作人计划”

近日，抖音、西瓜视频推出“知识创作人”激励计划，将在一年时间内，投入百亿流量，打造一百位优质知识创作者。该计划负责人介绍，即日起至11月13日，创作者通过抖音、西瓜视频#知识创作人#话题发布知识内容，即可参与活动打榜。活动还邀请洪晃、俞敏洪、邓文迪作为专家团成员，推荐优质知识创作者，并提供实时辅导。

6、知乎新增“视频”专区，推出优秀视频答主扶持计划

10月12日，知乎App首页在原有的“关注”、“推荐”、“热榜”、“圈子”外，新增“视频”专区。此外，知乎推出包括五亿现金激励、百亿流量扶持、视频工具、签约机会和创作者学院等在内的一揽子计划，帮助视频创作者和平台共同成长。创作者通过知乎官方渠道报名，筛选符合条件的创作者在知乎发布时长1分钟以上的原创视频，就可以享受上述扶持内容。

7、优酷开箱频道已有包括薇娅等千名达人入驻

近日，优酷开箱频道宣布王霏霏成为“好物推荐官”，上线相关微综艺《大型真箱现场》，频道页同步升级。优酷开箱频道今年9月上线，覆盖时尚、玩具、美食、科技等十余个行业大类，提供潮流美妆、玩具种草、追剧开箱、吃货必看等内容。据官方介绍，目前，优酷开箱频道已有千名达人入驻，包括薇娅等。

8、百度APP上线“购物”频道

近日，百度APP已上线“购物”频道。该频道主要包括“达人直播”“发现好物”等板块。目前，该频道销售的物品包括电子产品、日用百货、生鲜水果、美妆洗护、服饰家装等。

9、双11前30多家天猫旗舰店将上线自助服务功能

天猫双11前将有30多家天猫旗舰店提前尝试自助服务功能，预计明年上半年覆盖天猫、淘系全量商家。下单成功后可在手机淘宝订单详情页看到自助服务工具栏，消费者可自主选择申请发票、退差价、催发货等功能，智能服务系统能快速帮助用户解决问题，同时，此项服务也大大降低了商家服务成本。

10、美团大学一周年，累计培训超1698万人，覆盖商户388万

10月15日，美团大学一周年活动举办，来自美团大学的数据显示，过去一年，美团大学总计输出课程3839门，累计培训超1698万人，覆盖商户388万。此外，活动现场，美团大学联合20家生态合作方共同启动开放伙伴计划，并正式发布数字化新职业人才成长体系，覆盖外卖运营师、餐饮运营师、酒店收益管理师、网约配送员等10个岗位。

【媒体观察】

1、人民日报：跨境电商监管试点，通关更畅 活力更足

按照党中央、国务院决策部署，要加快培育外贸新业态新模式，促进外贸稳定发展和质量提升，为推动形成新发展格局做出积极贡献。作为新业态之一，跨境电商近年来快速发展，成为推动外贸发展的重要部分。为促进跨境电商健康快速发展，海关总署从7月1日起在北京、广州、南京等10个地方海关开展跨境电商企业对企业出口监管试点；9月1日起，又新增上海、福州、青岛等12个地方海关开展试点。

2、光明网：跨境电商，未雨绸缪、积极应对

欧盟电商增值税改革，取消了小额包裹的起征点，统一了远距离销售应税注册门槛，扩大了“一站式”合规机制的适用范围，明确了电商平台的责任——这一系列变化将对开展欧盟业务的电商企业产生重要影响。建议有意向开展欧盟电商业务的中国企业未雨绸缪，尽早审视并积极应对欧盟电商增值税新规的影响，注重业务拓展和税务合规之间的平衡。

【监督台】

47名主播被列入黑名单封禁5年

近日，据中国演出行业协会网络表演(直播)分会官微消息，根据《互联网文化管理暂行规定》《网络表演经营活动管理办法》《互联网直播服务管理规定》等相关法律法规，按照《网络表演(直播)行业主播“黑名单”管理制度》《黑名单认定工作流程》规定，中国演出行业协会网络表演(直播)分会现向社会公布第七批主播黑名单，被列入黑名单的主播将在行业内禁止注册和直播，封禁期限 5 年。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)