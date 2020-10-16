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作业帮独家披露全国K12学情大数据  三四线城市学生最热衷在线教育

张铭阳

2020年10月16日17:32  来源：中国网
 
原标题：作业帮独家披露全国K12学情大数据 三四线城市学生最热衷在线教育

　　10月15日，在中国校长大会在线教育论坛上，中国用户规模最大的在线教育平台作业帮发布了《学习的真相：全国中小学生课后学习学情大数据研究报告》，独家披露全国K12学情大数据。

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　　作业帮执行总裁苏静发布全国K12学情大数据

　　不同地区存差异：偏远地区学生更需要优质教育资源

　　报告公布，我国不同等级城市的学生，使用在线教育平台拍搜或上网课的时间多在2年以上。在使用时间总指数上，三四线城市排名最高，忠实用户占比最高，其次为二线城市、特大城市和非城市，各等级城市之间相差不大。

　　报告对照了一线地区上海黄浦区、课改地区湖北枝江市、非课改地区贵州兴仁县同年级的中小学生，在同一时间段的知识点学习情况。从学习题目的难度看：一线城市＞课改地区＞非课改地区，可见偏远地区的中小学生更需要优质的教育资源。

　　此外，报告重点关注了52个国家贫困县中小学生课外在线学习情况。截止今年10月1日，已有336万来自贫困县的中小学生在作业帮平台学习。

　　在作业帮平台，贫困县学生报名免费公益课的比例，比北京学生高出9.62%。在在线课程的选择上，贫困县地区的高中生更加需要物理、英语、语文。这说明，当地教育条件对学生物理实验学习、文科视野有一定限制。

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　　数学最热门 北京教育强区依然是“东西朝海”

　　通过对北京、上海两地用户在高中数学、物理、化学3科的考前拍搜数据分析，发现两地关注的知识点显著不同，也反映出两地学生关注的难点不一。

　　报告对北京市各区学生在线教育学习能力进行了统计。根据作业帮掌握的用户报前摸底测试数据，以数学为例，在摸底测试成绩最高、班型难度最大的“冲顶班”，学生比例占比排名由高到低依次为：东城区、西城区、朝阳区、海淀区（并列）、丰台区、通州区、房山区、石景山区等。这一数据支撑了北京市“东西朝海”等传统教育强区的领先地位。

　　根据作业帮公布的统计结果，全国的小初高学生，使用在线教育平台，学习比例最高的学科均是数学。与初中不同的是，高中生对理科的重视程度要高于文科。

　　探索海量数据背后的学习规律和精准需求

　　报告基于作业帮2万TB教育大数据及1万余人专业师资团队的分析、研发。作业帮已完成了从用户学情大数据采集到在线课程与硬件产品创新、用科技驱动教育的闭环。这也标志着在线教育行业进入了科技驱动教育的新时代。

　　论坛上，作业帮执行总裁苏静介绍，作业帮自成立以来，始终坚持以科技洞悉教育，不断挖掘大数据背后的全国学情，并与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”研究重点课题。在海量数据收集的基础上，探索数据背后的学习规律和精准需求，取得了显著成果。

　　北师大课题组专家表示，互联网技术手段让学生的因材施教成为可能，教育和互联网的结合将为教育打开新的思路。

　　作业帮成立于2015年，致力于为全国中小学生提供全学科的学习辅导服务，努力成为学校教育的有益补充，现已成长为我国中小学在线教育领军品牌。在中国，每10个中小学生就有7个在作业帮学习。目前，作业帮累计激活用户设备超8亿；拥有超2.5亿大数据题库；旗下产品月活用户突破1.7亿（日活突破5000万），其中作业帮APP为中国月活过亿的移动应用中唯一的K12教育类产品，作业帮直播课是中国K12在线直播课领军品牌，累计服务学员已超6200万人。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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