宝德鲲鹏携手并进 满足多样化场景应用需求

当前，数字化大潮正在重塑全球经济格局，与此同时，不同的产业发展阶段对计算能力和IT基础架构提出了不同的挑战和需求，一场前所未有的计算革命正席卷而来，未来也将改变千行百业。

多样化计算时代的新机遇

随着以5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等为代表的“新基建”快速落地，应用呈现场景化和多样化趋势，传统的单一架构捉襟见肘，计算架构多样性发展成为必然。

具体而言，应用场景的多样性，以及数据的多样化决定了，没有哪一种计算架构能够高效满足所有业务诉求。比如，数据密集型应用则需要高效率地完成海量数据并发处理，而计算密集型应用需要计算平台执行逻辑复杂的调度任务。面对不同的应用场景和需求，就需要不同的计算架构和更加充盈的算力。

基于鲲鹏架构的鲲鹏计算产业正处于这一特殊的历史机遇期，它根植于全栈式布局方略，以软件开源和硬件开放为主旋律，与上下游软硬件伙伴展开合作，共创新场景，共赢新计算。在云化、智能化等“新常态”之下，鲲鹏计算产业如鱼得水，实现了速度与价值的倍增，并成为许多企业数字化升级的强有力支撑。

据相关数据显示，经过近一年的开拓，全国各地已成立18个鲲鹏生态创新中心，产业全景轮廓初现。各地的鲲鹏生态伙伴基于鲲鹏这一算力底座，充分发挥自身在产品定位、行业拓展、技术等方面的差异化优势，在推动鲲鹏计算产业蓬勃发展的同时，也实现了企业自身的突破与升级。

10月16日，“相聚宝地，共谱华章——2020宝德鲲鹏生态伙伴大会”在深圳成功举行，本次大会也向全球的产业伙伴展示了鲲鹏计算产业的最新成果。大会期间，宝德明确表示，将继续推动鲲鹏计算产业的持续发展壮大，并携手各生态伙伴和渠道伙伴，加强协作能力，推动计算机产业发展。

宝德自强鲲鹏 满足多样化场景应用需求

相关资料显示，宝德从2010年开始布局云计算，并先后于2012年和2015年分别推出了自研的4路服务器和8路服务器，到2018年保持了AI服务器业绩增速连续两年超过400%。进入2019年，宝德推出了自强系列整机产品，而与华为基于鲲鹏架构的合作犹如为宝德插上了再次腾飞的新翅膀。

受益于“新基建”的高速发展，服务器行业将继续保持爆发式增长趋势，这也给了宝德更多可以施展的空间。如今，宝德已经深耕计算机整机市场20多年，成为了全球服务器品牌TOP9、国产TOP5，同时名列AI服务器国产品牌第三名。

长期以来，宝德始终坚持基于多种处理器自主开发主板并打造整机系统，并且引领服务器先进技术方向。在华为鲲鹏开放合作初期，宝德就与华为展开了深度合作，推动鲲鹏技术体系在分布式存储、HPC、数据库、大数据、人工智能等领域的深度集成应用。特别值得一提的是，宝德还携手生态伙伴共同建立了鲲鹏生态适配与创新中心，这在无形之中也促进了鲲鹏计算在全行业的快速布局。

作为鲲鹏计算产业的中坚力量，宝德在产品、解决方案和生态方面的创新独树一帜。

基于强大的鲲鹏架构，宝德推出了包括服务器和存储在内的自强鲲鹏全系列产品。

宝德服务器产品方面。宝德希望通过算、智、管、传、存等全面的支撑和保障，实现服务器的全面自主。最具代表性的宝德自强鲲鹏服务器包括2U鲲鹏服务器和4U鲲鹏服务器。

2U鲲鹏服务器的优势是均衡的计算、存储和网络能力，以及灵活的扩展性。从配置上看，基于鲲鹏架构，它在2U机架中最多支持32个DDR4内存插槽；支持16个3.5英寸或27个2.5英寸硬盘，亦支持16个2.5英寸NVMe SSD硬盘；支持最多8个PCIe扩展槽位；支持GE/10GE/25GE板载网络。

4U鲲鹏服务器凸显的是其强大的海量本地存储能力。它在4U机架中支持最多32个DDR4内存插槽|、40个3.5英寸硬盘、最多8个PCIe扩展槽位，同样支持GE/10GE/25GE板载网络。

宝德将23年的工程工艺积累，以及在板级液冷散热设计、网络高速互联、可靠性设计和质量品控上的优势和经验完全倾注到自强鲲鹏服务器的研发、生产上，致力于打造覆盖整个数据中心和边缘计算全场景的服务器产品，包括通用计算型服务器、计算密集型服务器、存储密集型服务器，以及边缘型服务器，基于鲲鹏架构打造澎湃的多样化算力。

在存储方面，宝德鲲鹏分布式存储集群方案，搭载业界主流操作系统，针对Ceph软件深度优化，可提供完整的分布式存储服务解决方案；针对大数据组件优化数据处理流程，宝德自强鲲鹏服务器+SSD加速的配置，可以充分发挥鲲鹏架构的并发能力，提升计算并行度，为客户提供更高的大数据业务性能；宝德鲲鹏高性能计算集群方案可以提供多样化的计算资源、高性能存储和主流高速网络，支持包括制造、生命科学、气象、教育科研、EDA、超算中心等在内的广泛的行业应用。

鲲鹏计算产业的一个目标就是为不同应用场景、不同行业提供多样性的强劲算力，以满足不同的应用需求。这与宝德自强鲲鹏系列产品的发展思路完全契合。当前，宝德正基于自强鲲鹏系列产品，打造更多创新性的解决方案，向更多场景延伸，包括智慧网点、通用计算、互联网应用、办公支撑、算力分析、核心应用、存储与云服务等。例如，鲲鹏服务器目前就用于上海天文台探索宇宙起源的项目研究等，值得一提的是，在北京平安城市建设中就搭建了首个超千台的基于鲲鹏的大数据集群。

鲲鹏生态之路越走越宽广

多样性计算时代的到来，不仅为我们带来了海量的数据和丰富的应用，也为鲲鹏计算产业在行业应用领域的数字化和纵深化发展提供了契机。数据显示，经由鲲鹏生态成员推出的通过鲲鹏认证的产品和解决方案总数已超过3000个，涉及政府、金融、运营商、平安城市、电力等关键行业。

接下来，宝德将继续充分发挥地域和技术优势，为深圳乃至全国的“新基建”和数字经济发展打造坚实的算力底座，为千行百业提供更多的产品和解决方案，助力企业和伙伴数字化转型。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)