宝德鲲鹏合作共赢 为产业生态赋予更多可能

今年，深圳特区迎来了40周年的“生日”。40年来，深圳发展成为中国最重要的高新技术研发和制造基地，诞生了一批又一批的创新企业，在IT领域中，宝德便是一家最具代表性的企业。

10月16日，2020宝德鲲鹏生态伙伴大会于深圳举办，本次大会邀请了诸多行业专家、业内人士共同探讨鲲鹏计算产业发展趋势和助力中国数字经济发展的新思路。宝德已经成为鲲鹏计算产业的重要代表之一，宝德与鲲鹏的时代共舞，将为产业生态赋予更多的可能。

鲲鹏路线是遵从客户需求的选择

在过往的23年中，宝德一直活跃在中国服务器市场，并为市场带来了单路、双路、四路、八路，以及AI服务器、高密度服务器、存储型服务器等产品，助力千行百业发展。

宝德在发展的进程中，始终站在用户角度看问题，并通过多种举措，完善对客户的服务。宝德的发展路径，在2009年进入到一个新的阶段，这时候的宝德开始探索服务器的创新之路，宝德研发了宝德红星OS操作系统。宝德的这些表现，也为其和鲲鹏的携手构建了良好的基础。

客观地说，宝德与鲲鹏的合作，也可以说是恰逢其时。一直以来，宝德始终在分析当前国内主流技术路线，并在华为正式宣布硬件开放的政策之前，就积极寻求与华为鲲鹏架构的合作，并在2019年底与华为正式签署合作协议。

事实上，任何技术路线的创新，都必须遵从客户需求和市场导向。宝德在中国市场中，已经树立了一个很好的榜样，鲲鹏的背后有华为强有力的研发体系作为支撑，俨然成为了产业生态的重心，而这本身就提供了一种弯道超车的可能。

一年时间 宝德的“鲲鹏变”

其实，从鲲鹏的身上，我们可以看到这的确是整个计算产业发生改变的一个重要的“变量”。

计算产业在过去几年都很少看到有价值的创新，显然它已经陷入到一种缓慢的“优化”的进程中。所以，鲲鹏在刚一出现之时，就受到了整个计算行业生态的追逐。几乎每个月，都能看到鲲鹏在某一个省份相继落地的消息。

鲲鹏飞快的市场拓展速度，也帮助宝德迅速打开了市场。数据显示，截至目前，宝德服务器在福建、广东、广西、陕西、重庆、四川、天津等超过全国半数的省市、部委都取得了市场领先，每一个省市中，我们都能发现宝德鲲鹏产品的身影，并且，宝德鲲鹏服务器已经部署在多个省市政务云并得到了正式应用。

宝德鲲鹏用实际行动诠释了什么叫“鲲鹏速度”和“弯道超车”。

据了解，宝德为了配合和促进鲲鹏生态的快速布局，会帮独立软件开发商建立客户关系，并为其送出鲲鹏的产品和软件，助力开发商更好的发展。同时，宝德还在深圳总部建立宝德鲲鹏生态研究院，并已经做好基础软件和外设生态的测试和适配的工作，只为更好地融入鲲鹏计算产业生态。

在生态角度，宝德已深耕服务器研发、生产、销售超过20年，拥有相对生态合作伙伴以及行业的资源和深厚的服务器技术。这些丰厚的资源和经验，也有助于鲲鹏产品在用户端更好地适配和落地。

在产业角度，宝德在多个省市建立合资公司，更进一步为用户提供贴身、及时的方案与服务，同时还在陕西、广西等地落地宝德鲲鹏生产基地，提升宝德计算机产能。

鲲鹏生态还应该拥有更大舞台

鲲鹏计算产业生态，不仅仅为很多行业带来新的市场机遇，更为区域数字经济转型提供后来居上的机会。很多地方政府为扶持鲲鹏计算产业生态，也相继出台了相关政策。而硬件则是整个鲲鹏生态的“敲门砖”。

由此可见，一方面宝德鲲鹏通过优秀的产品落地，帮助地方经济更快的走向腾飞，另一方面，区域经济转型的驱动，为宝德鲲鹏的市场销量带来了直接的促进，典型的三赢之局。

宝德与鲲鹏的合作，本身也是一个双方互相成就的过程。

首先，从鲲鹏的角度，行业应用的多样性需要更多适配与调优，宝德依靠20多年在服务器领域积累的经验，从制造、交付到产品研发和服务，已经具备相当强的能力，完全可以做到为客户提供更优质的鲲鹏产品解决方案。

其次，从宝德的角度，鲲鹏为其带来了新的成长路径，不仅有各地方迅速形成的增量市场，更有多样性计算带来的长远的市场未来。

所以，宝德与鲲鹏的共舞实则是这个时代赋予两家公司的机遇，宝德鲲鹏的模式，同样可以作为更多产业伙伴的参考，鲲鹏计算产业生态也需要更多的参与者和支持者，共建与共赢。(牛广文)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)