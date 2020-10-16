浦发银行智造全景财富管理服务

今年以来，数字新经济蓬勃发展，以云计算、AI人工智能、大数据、深度环境学习、API、5G等技术为代表的金融科技在商业银行财富管理领域进入了加快应用阶段，推动银行财富管理服务向以用户体验为中心的全景式、无缝式、定制化服务转型。

为升级财富体验，适应现在社会高节奏、跨区域、全时段的发展，浦发银行基于大数据分析，构筑覆盖客户全生命周期、不同风险偏好、全品类产品图谱。从传统的“低频交互”服务向“陪伴服务”进阶，并从“千篇一律”向“智慧营销”突破，实现客户细分、精准触达，获得客户更高信任。

数字人小浦以自然、便捷的语音交互方式，为手机银行的用户提供7*24小时贴心服务，定制专属财富方案，用户可随时上线咨询，让客户不用去网点就能获得如真人般的服务体验。

此外，浦发银行虚拟营业厅可以让客户足不出户，以小程序多点视频连线方式，与理财经理及产品专家、专业投顾进行视频连线，在云端“面对面”办理多项投资理财咨询和业务办理。

通过数据分析及数据模型的支撑，浦发银行建立了大数据驱动的财富业务服务模式。截至9月，浦发银行已经构建了7大类32子类、2000余项零售客户标签，由数据资产管理平台“数据之家”统一管理，高效规范实施全生命周期监测管理，构建360度全景客户画像，实现对客户的深度洞察，精准对接客户服务，对客户新客期、成长期、成熟期、衰退期、流失等各阶段进行差异化管理，从而带给客户更优的服务体验。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)