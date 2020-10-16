北京教育学院六个“走进”推进扶贫工作

今年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，扶贫必扶智，教育是斩断“穷根”，阻断贫困代际传递的根本之策。5年来，在北京市扶贫办、北京市教委的统筹领导下，北京教育学院承担了河北、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海、四川、湖北、江西等9省21个市县地区，共计60项扶贫协作与支援合作任务，累计培训干部教师达27738人次。

据了解，北京教育学院依托教师培训机构的专业优势，在教育扶贫中用六个“走进”推进扶贫工作。

走进北京，“到首都学习去”。教育扶贫承载着一方孩子的未来，一方教育的期盼。北京教育学院在工作中始终坚持首善标准，将自身在首都教育人才培养中积淀的“3+1+N”培训体系，转化为教育扶贫的平台优势和资源优势，让更多地区能与首都共享教育发展成果。5年来，高质量完成了青海玉树、新疆和田、四川什邡等12地4588名干部教师的来京培训任务。

走进需求，“比学员更懂学员”。“贫困地区的学员自己往往是盲目的，需要我们培训者向前一步，比他们更懂他们自己。”一位培训专家曾这样说。北京教育学院在教育扶贫工作中坚持需求导向、目标导向、任务导向，强调要聚焦需求、精准调研、靶向发力，把扶贫扶到点上。多个项目团队深入贫困地区实地考察调研，利用座谈、听课等形式多方面收集资料，了解学员的教学水平、培训需求甚至生活习惯，有针对性的完善培训方案，

走进名校，“靠近专家才能成为专家”。北京教育学院发挥在北京市基础教育领域的资源优势，通过名校访学、团队学习、同课异构等方式安排学员走进名校、走近名师，通过“沉浸式”“体验式”“伴随式”学习让受援地学员们能够深度参与到校长讲座、名师座谈、名校教学研讨等真实的教学教研场景中，使学员不仅丰富了知识，开阔了视野，更从专家身上学到了专业的精神、专业的态度和专业的理念。通过走近名家名校，更多首都名校与贫困地区学校建成“手拉手学校”，北京名师与贫困地区教师结成“师带徒”关系，从培训层面构建起教育扶贫的长效机制。

走进现场，“名师来到我家门口”。把首都的教育温暖送达到祖国最需要的“末梢”。北京教育学院立足送教需求，围绕教育改革的重点问题、核心素养培养的热点问题、教学实践的难点问题设计送教内容，开展“组团式”送教。5年以来，学院先后组织幼小初高四个学段的近20个学科132位北京名优教师深入内蒙古、河北、江西等4省15市（地区）开展示范讲学活动，受援地区直接参与人员达22529人次。

走进网络，“教育扶贫云担当”。面对突如其来的新冠肺炎疫情北京教育学院及时开启了线上教育扶贫的探索和实践，鼓励教师大胆创新并尝试开展在线远程教学、远程教研。实现了在新业态新基建条件下，教育扶贫培训在“云端”的有序有效开展。在开展线上教育扶贫过程中，学院特别强调培训本身的辐射效应，让培训效能产生裂变，让培训成果真正惠及到学生。在实践中，提炼形成了“八度”直播教学模式。

走进心灵，“智志双扶、铸师强魂”。北京教育学院在扶贫工作中坚持“智志双扶”，在“强能力”的同时“扶信心”，在抓好专业引领的同时抓牢政治引领。在理论学习、综合实践的基础上，各项目团队安排专门环节，带领学员走进国博、五四广场、新文化运动馆等爱国主义教育基地，把学习历史与感悟新时代结合起来，增强学员们的家国情怀和综合素养。学院以培训“用心”，让扶贫“走心”。以教育扶贫为纽带，与各受援地和学员间建立了深厚的情谊。

北京教育学院党委书记肖韵竹指出，“打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会最艰巨的任务。北京教育学院正努力打造成为教师教育的高地，成为好教师成长的摇篮和沃土，成为教育家风采展示的舞台，成为首都基础教育国际交流与合作的窗口。通过扶贫培训，学院致力于让更多的老师成为更好的老师，让更多的校长成为更好的校长，让更多的学校成为更好的学校，让基础教育成为中国梦的最大支持。” （牛广文）

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