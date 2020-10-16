经济特区企业家热议总书记讲话：我们是“建”证者 更要做新引擎

10月14日，深圳经济特区建立40周年庆祝大会在广东省深圳市举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话指出，深圳等经济特区40年改革开放实践，创造了伟大奇迹，积累了宝贵经验，深化了我们对中国特色社会主义经济特区建设规律的认识。

对此，深耕于经济特区的多位企业家负责人向人民网记者表示，总书记回顾了深圳特区的发展历程，肯定了深圳经济特区的发展成绩，总结了经济特区建设经验，同时也给经济特区指明了新的发展方向，听后倍感激动、深受启发，特区的企业是改革发展的受益者，更要为特区建设贡献自己的力量。

共享发展机遇 为企业搭建更大舞台

“如今，特区建设走入新征程，以深圳、珠海等为代表的大湾区发展，给世茂提供了更大的机遇和舞台。”世茂集团董事局主席许荣茂在参加庆祝大会后向记者表示，经济特区处于改革开放最前沿，改革创新是特区的灵魂，是特区与生俱来的重要使命。

刚刚入选"深圳经济特区40年40人"的中国平安董事长马明哲则向记者表示，总书记的重要讲话鼓舞人心、催人奋进，为深圳下一步的创新发展指明了方向，深圳的企业得益于改革开放的伟大时代,得益于良好的创业环境，与深圳共成长，是特区40年成就的缩影。

“来了就是深圳人。20年前，我们来到深圳，是深圳的开放包容接纳了我们，那时集团规模还很小，周围都是大企业、大公司，让我们倍感压力，唯有顽强拼搏，埋头苦干，不断创新，才能在这个激情澎湃的城市中继续发展下去，这是深圳给予我们企业的启迪和培养我们良性发展基因。”回忆起创立之初的情景，稳健医疗集团董事长李建全颇有感慨。

同样来自于医疗领域的迈瑞医疗董事长李西廷也表示，没有这个时代、没有改革开放、没有中国经济的大环境，就没有今天的迈瑞医疗，“我们是深圳特区发展的受益者，也有幸为特区建设贡献自己的力量。迈瑞医疗成立近30年，受益于大发展的步伐根植于深圳，是深圳成就了我们。”

“由于工作关系，我频繁穿梭粤港两地，新世界集团积极参与深圳的城市建设，这让我有机会深度参与和见证这40年来深圳所创造的经济发展奇迹。”面对40年的发展奇迹，新世界中国地产有限公司董事兼行政总裁黄少媚更是深有体会。

如何在更大的舞台上抢抓发展机遇？对此，黄少媚明确表示，新世界中国将继续紧抓大湾区建设等契机，加大各方面投入。同时，还将发挥文化交流黏合剂作用，拓展大湾区文化融合，促进粤港澳青少年交流，为大湾区进一步融合发挥能量。

敢为“拓荒牛” 有勇气也要有担当

在新的时代命题下，企业要弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的精神，勇当新时代的“拓荒牛”，不畏险阻，真抓实干。

在谈到如何应对世界经济面临诸多复杂挑战时，许荣茂表示，新形势下，企业更需要有勇气担当和新作为，坚持在风险挑战中保持战略定力，在奋斗中开拓发展新局面。

许荣茂建议，一方面要进一步挖掘内需潜力，促进产业转型升级，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献自己的力量；另一方面，要抢抓全球市场重构机遇，参与更高水平开放型经济，更好联通国内国际两个市场，服务新时期改革开放的发展。

工业富联董事长李军旗接受采访时指出，面对挑战，企业应具有应对“风险社会”的常态意识，也要有变中求进，变中求“机”的敏锐视觉。

李军旗同时提出了三方面建议：首先，要紧跟时代潮流，瞄准未来产业数字化的发展方向，积极主动适应全球经济环境变化；其次，要在国家发展的顶层设计下，探索产业数字化转型的创新发展路径，化危为机，形成互联互通的新型产业生态；第三，要加强自身的硬实力，包括突破核心技术，培育优秀的复合型人才等，形成应对风险的核心“免疫力”。

在珠海深耕40年的华发集团也见证了经济特区的飞速发展。对此，珠海华发集团党委副书记叶玉宏表示，国有企业要主动顺应以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移地推进“脱虚向实”，强化战略引领能力和内外部协同能力，不断提升精细化管理水平，持续坚持党建引领，加强人才团队建设和国企责任担当。

“我们希望能用人工智能和机器人等‘非接触’硬科技技术为国内和海外消费者提供智能防疫产品和解决方案等全方位服务。”作为深圳的科创企业，优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑针对未来的发展，也提出了自己的看法。

“优必选科技将加大技术研发力度，通过自主研发的技术实力积极开拓国内外市场，围绕新基建战略业务布局，助力经济社会加快向智能化转型升级，用进一步的开放和合作助力双循环新格局，为中国打造前沿科技新名片。”周剑表示。

保持创新活力 为高质量发展点燃“强引擎”

习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上总结了经济特区40年改革开放、创新发展积累的十条宝贵经验，其中之一便是：“必须坚持创新是第一动力，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。”创新依旧是目前企业发展的主旋律。

作为引领创新的关键力量，科技企业为深圳的飞速发展做出了重要贡献。柔宇科技创始人、董事长兼CEO刘自鸿也出席了此次庆祝大会，他说：“有幸现场聆听总书记的重要讲话，其中创新二字最为感同深受，深圳用制度创新浇灌出了一方良好的营商环境，柔宇科技也是用创新走出来一条属于自己的发展之路。企业的成长离不开深圳政府部门的服务和支持，以及前瞻性的眼光。”

李军旗则指出，提高企业创新创造活力，首先要积极响应国家、地区相关政策，把创新创造摆在企业发展的全局核心位置；其次，提高企业创新创造新活力需要与行业伙伴加强交流与合作，建立整个产业生态链的耦合关系；最后，“人才是科技创新的第一资源”，提高企业创新创造活力离不开对创新人才的培养。

海能达通信股份有限公司创始人、董事长陈清州则建议：“首先，我们要强化大局意识，高科技企业要秉承特区的创新、活力、闯劲，积极发挥自身优势和特色，反哺特区经济发展；其次，要充分发挥‘二次创业’精神，主动融入‘二次创业’大局，以高质量的产品与服务推动企业发展。”

“实现自主创新，背后是无数科研者的痴心和赤子情怀，感谢国家政策，让科研精神能在改革开放的创新土壤上结出胜利果实。”深圳华大集团党委书记、华大基因常务副总裁杜玉涛表示，过去40年，深圳持续深化改革的发展历程，打造创新驱动的巨大引擎，生命经济基因科技在深圳这片创新的土壤也实现了从0到1到无限可能的突破式发展。

李建全也表示，作为企业来讲，如果说没有创新的话，在深圳不可能真正立足，所以深圳的企业最大的特点就是勇于创新，创新在各个行业，各个领域里面，“中国改革开放一定是要高质量地发展，同时我们也应该在国际市场上有所作为，扩大中国智造在世界的影响力。”

“作为一家民营企业，持续创新是我们义不容辞的责任。创新，是企业发展最大驱动力，是我们应对复杂世界经济环境的突破点，集中力量办大事，是我们打赢这场战役的制度优势。“当代置业执行董事兼总裁张鹏如是说。

招联消费金融有限公司总经理章杨清也表示，深圳是改革开放的排头兵、先行地、实验区，是一座依靠创新开放、敢闯敢试发展起来的崭新城市，要坚定不移地贯彻创新发展理念、实施创新驱动发展战略。

看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。40年来，一批批建设者用世人瞩目的“深圳速度”和“深圳模式”，将一个小渔村变成了一座“充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市”。未来，深圳将开启树立中国新时代改革开放新标杆的征程。

(责编：毕磊、夏晓伦)