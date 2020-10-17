农产品市场供给总体充足

本报北京10月16日电 （记者郁静娴）记者近日从农业农村部获悉：三季度以来，我国农产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳，受消费恢复拉动价格总体稳中有涨。据监测，三季度我国农产品批发价格200指数为119.34（以2015年为100），环比涨2.24个点，同比涨7.67个点。

分品种看，粮食价格恢复性上涨，波动仍在合理区间，玉米价格涨幅相对较大，近期有所趋稳；进口大豆数量明显增加，国产大豆价格高位回落。

《 人民日报 》（ 2020年10月17日 01 版）

(责编：杨光宇)