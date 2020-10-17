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9月CPI同比涨幅重回“1时代”——

前高后低，物价稳定有基础（锐财经）

本报记者  邱海峰

2020年10月17日05:47  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月15日，消费者在福建省厦门市思明区一家超市内选购食品。
　　曾德猛摄（新华社发）

　　10月15日，消费者在贵州省贵阳市南明区一超市内选购商品。
　　赵 松摄（人民视觉）

　　10月15日，居民在河北省遵化市一家超市选购蔬菜。
　　刘满仓摄（人民视觉）

　　国家统计局10月15日发布的数据显示，9月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%，涨幅比上月回落0.7个百分点，今年以来首次降至2%以下。对此，相关人士分析指出，在今年初连续两个月同比涨幅超过5%后，CPI涨幅总体保持回落。从全年来看，居民消费价格前高后低的态势比较明显。

　　猪肉价格环比由涨转降

　　在上月回落2个百分点的基础上，9月食品价格涨幅进一步回落。国家统计局数据显示，9月份，食品价格同比上涨7.9%，涨幅比上月回落3.3个百分点。

　　今年以来，价格的变动主要受食品价格变动影响，最突出的是猪肉价格的变动。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对本报记者分析，随着一系列针对性措施的出台、落地，生猪生产持续恢复，存栏不断改善，储备猪肉投放增多，猪肉价格对CPI上涨的影响明显减弱。

　　根据统计局数据，9月份，猪肉价格同比上涨25.5%，涨幅比上月大幅回落27.1个百分点。环比方面，价格由上月上涨1.2%转为下降1.6%。

　　近期，部分地区蔬菜价格上涨。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，受季节因素及部分地区降雨影响，9月鲜菜价格环比继续上涨2.4%，涨幅比上月回落4.0个百分点。

　　牛肉和羊肉价格同比分别上涨9.0%和5.4%，涨幅分别回落5.4和4.3个百分点；鲜果价格下降6.9%，降幅收窄12.9个百分点；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降17.7%、9.1%和4.7%，降幅分别扩大5.3、7.5和3.8个百分点。

　　“总的看，随着经济全面恢复，价格变动持续向常态回归。目前非正常因素对价格的扰动明显减弱，物价走势总体平稳的特点越来越明显。”张立群说。

　　工业品价格继续回升

　　工业品价格方面，董莉娟介绍，9月份，国内工业生产和需求稳定恢复，工业品价格继续回升。

　　从环比看，PPI上涨0.1%，其中生产资料价格上涨0.2%。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有15个，下降的19个，持平的6个。

　　价格回升，但环比涨幅有所回落。董莉娟介绍，受国际原油价格变动影响，石油相关行业价格由涨转降，其中，石油和天然气开采业价格下降2.3%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降0.5%。

　　其他主要行业中，价格涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨1.3%，回落0.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨0.7%，回落2.3个百分点；农副食品加工业，上涨0.2%，回落0.4个百分点。

　　“从同比看，最近几个月PPI降幅总体持续收窄，这表明中国扩大内需的相关政策措施开始见效，与中国经济持续稳定恢复相呼应。”张立群表示，进一步巩固经济回升的良好势头，仍需牢牢把握住扩大内需这个战略基点，发挥好宏观经济政策逆周期调节的作用，通过政府投资带动企业投资，带动就业和消费加快复苏。

　　CPI同比涨幅有望继续趋稳

　　如何看接下来的物价走势？张立群认为，未来CPI涨幅仍可能小幅回落，但走势总体平稳，保持在2%以下的概率比较大。PPI降幅有望进一步收窄。整体来看，1-9月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.3%，展望全年，实现全年3.5%左右的物价调控目标应该问题不大。

　　对于广受关注的食品价格，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，食品价格总体上保持稳定，小幅变动是大概率事件。

　　关于蔬菜价格，国家发改委政研室副主任孟玮认为，蔬菜的生长周期比较短，后期随着极端天气减少，秋季蔬菜陆续上市，市场供应有望在较短时间内恢复，鲜菜价格将随之回落。

　　从最新数据来看，食品价格总体保持下降。据商务部监测，10月5日至11日全国食用农产品市场价格比前一周下降1.1%。其中，肉类价格以降为主，猪肉批发价格每公斤44.13元，下降3.1%，牛肉价格下降0.1%，羊肉价格上涨0.2%。禽产品价格小幅下降，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降0.6%和0.1%。水产品价格小幅回落，其中鲢鱼、大带鱼、鲫鱼批发价格分别下降1.9%、1.8%和1.4%。30种蔬菜平均批发价格每公斤4.74元，下降0.2%，6种水果平均批发价格下降1.1%。

　　孟玮指出，从后期来看，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着生猪生产逐步恢复以及翘尾因素明显收窄，预计CPI同比涨幅将继续趋稳。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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