今年实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”

本报北京10月16日电 （记者王珂）记者16日从商务部获悉：1-9月，全国实际使用外资7188.1亿元，同比增长5.2%；折合1032.6亿美元，同比增长2.5%。我国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。

从单月情况看，9月当月全国实际使用外资990.3亿元，同比增长25.1%；折合142.5亿美元，同比增长23.7%，连续6个月实现同比增长。

从季度情况看，三季度全国实际使用外资同比增长20.4%，增速明显高于一季度的-10.8%和二季度的8.4%。

分行业看，1-9月，服务业实际使用外资5596.8亿元人民币，同比增长15%；高技术服务业同比增长26.4%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长18.5%、92.5%、72.8%、31.2%。

在主要投资来源地中，1-9月，香港地区、新加坡、英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长11%、8.6%、32.8%、150%。

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