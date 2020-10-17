十万亩海水稻测产丰收

图为10月16日，在山东省青岛市城阳区上马街道稻作改良示范基地，工人驾驶收割机收割海水稻。
据新华社济南10月16日电 （记者吴书光）10月16日是世界粮食日，青岛海水稻研究发展中心在山东青岛、潍坊和浙江温州三地进行海水稻产量测评，测评结果从亩产320公斤到739公斤不等。至此，10万亩海水稻完成测产，产量喜人。
由行业专家组成的测评小组在三地分别进行海水稻产量测评，专家的测产结果为：青岛基地编号yc-2003的耐盐碱水稻亩产为542.5公斤，超优千号亩产为739.7公斤；潍坊基地编号yc-2003的耐盐碱水稻亩产为625.3公斤；温州瑞安基地编号yc-2002的耐盐碱水稻亩产为320.78公斤。
负责运营潍坊示范基地的山东滨袁农业科技有限公司总经理田国庆告诉记者，去年试种了1000亩海水稻，测产结果是536公斤；今年增加到5万亩，测产结果又增加了，“很高兴，我们计划明年把海水稻种植面积扩大到10万亩。”
今年，青岛海水稻研究发展中心在全国的海水稻示范种植面积由原来2万亩扩大到10万亩。9月下旬以来，布局在新疆、青海、内蒙古、宁夏、山东、黑龙江、浙江等地的10万亩海水稻陆续完成测产，其中，新疆喀什、宁夏石嘴山、黑龙江铁力和山东东营、潍坊、青岛等地测评亩产均超千斤。
袁隆平在测产现场的视频连线中说：“非常成功，东营盐碱地产量超过800公斤，很了不起！”
袁隆平表示，希望海水稻种植面积早日达到1亿亩，那时增产300亿到400亿公斤水稻是完全可能的。“300亿公斤，相当于湖南省粮食总产量，能养活8000多万人，这将是对我国粮食安全的巨大贡献。”袁隆平难掩兴奋。
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