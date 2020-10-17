10月15日，中国人民银行发布《中国普惠金融指标分析报告》指出，2019年中国普惠金融领域做出了一系列努力，并取得良好成效。

金融服务使用程度稳步加深。

银行结算账户和银行卡人均拥有量较快增长，活跃使用账户拥有率有所上升。截至2019年末，全国人均拥有8.06个银行账户，同比增长11.63%；人均持有6.01张银行卡，同比增长10.48%；全国有89.90%的成年人拥有活跃使用账户，比上年同期高1.26个百分点，农村地区拥有活跃使用账户的成年人比例为83.37%，比上年同期高1.12个百分点。

电子支付普及率继续提升，超八成成年人使用电子支付。数据显示，全国使用电子支付的成年人比例为85.37%，比上年高2.98个百分点；农村地区使用电子支付的成年人比例为76.21%，比上年高4.06个百分点。

移动支付业务量快速增加，非银行支付机构网络支付业务较快增长，呈现笔数多、笔均金额小的特点。2019年，银行业金融机构共处理网上支付业务781.85亿笔，同比分别增长37.14%；移动支付业务1014.31亿笔，同比分别增长67.57%。非银行支付机构发生网络支付业务7199.98亿笔，金额249.88万亿元，同比分别增长35.69%和20.10%。

普惠小微贷款增长迅速，总体呈现“量增、面扩、价降”态势。截至2019年末，普惠小微贷款余额11.59万亿元，同比增长23.1%，比上年末高7.9个百分点，全年增加2.09万亿元，同比多增8525亿元。普惠小微贷款支持小微经营主体2704万户，同比增长26.4%，全年增加565万户。

金融服务可得性持续改善。《报告》指出，2019年银行网点乡镇覆盖率、助农取款服务点村级行政区覆盖率继续提升，边远地区金融服务可得性不断改善，数字渠道在增强可得性方面愈加重要，人均银行网点数、ATM机具、POS机具数有所下降。

金融服务质量不断提升。《报告》指出，2019年金融消费权益保护制度和机制建设不断深化，金融消费者长远和根本利益得到更多关注，国民金融素养稳步提升；农户信用贷款比例有所增加；金融信用信息基础数据库收录的自然人数和企业数稳步增长，以多维度数据集成、共享为特征的中小企业信用体系建设取得明显成效。

(责编：胡永秋、杨光宇)