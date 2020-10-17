中国正增长将成全球经济积极推动力

据新华社华盛顿10月15日电 （记者熊茂伶、高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃15日表示，由于中国采取有力措施控制新冠肺炎疫情、支持经济复苏，今年中国经济将实现正增长，成为全球经济的积极推动力。
格奥尔基耶娃当天在2020年IMF和世界银行秋季年会的一场远程媒体发布会上表示，IMF在最新发布的《世界经济展望报告》中上调中国经济增长预期是基于两个重要因素，一是中国采取了果断措施控制疫情，二是中国实施了有力的财政、货币政策支持经济复苏。
IMF日前发布《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩4.4%。中国今年将是全球唯一实现正增长的主要经济体，经济增幅有望达1.9%，较6月预测上调0.9个百分点，明年中国经济增幅有望达8.2%。
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