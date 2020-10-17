中国通航机场数量达296个

据新华社长春10月16日电 （记者张建）16日，第二届中国（长春）通用航空发展大会在吉林省长春市举行。当日，中国航空运输协会通用航空分会发布的《2019-2020中国通用航空发展报告》显示，中国通用航空发展迅速，截至今年6月底，中国在册通航机场已达296个。

报告显示，2019年，中国在册通航机场246座，在册通航机场数量首次超过运输机场。今年上半年，中国又新增在册通航机场50个。

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