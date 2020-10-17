央企投入近千亿资金 助221个贫困县“摘帽”

本报讯（记者 孙杰）今天是第七个“国家扶贫日”。记者昨天从央企扶贫论坛获悉，当前国资委和中央企业已成功帮扶221个贫困县脱贫摘帽，剩下的27个正在验收。2016年以来，央企累计投入帮扶资金近千亿元，派出各类扶贫干部1万余名，为全国打赢脱贫攻坚战发挥重要作用、做出突出贡献。

本次论坛由国务院国资委主办。作为国民经济的中坚骨干，中央企业在扶贫实践中不断探索，取得了显著成效。此次论坛“晒”出央企近年来扶贫的“成绩单”。

一组数据显示，在产业扶贫方面，2016年以来，援建产业扶贫项目超过8000个，扶持乡村龙头企业和农村合作社超过3300个，累计引进扶贫企业900多家，带动投资147亿元。在带动就业方面，2016年以来，累计培训技术人员27.97万名，直接招用贫困劳动力1.73万名，帮助10.44万名贫困劳动力实现转移就业。在消费扶贫方面，累计购买贫困地区农产品68.74亿元，帮助销售贫困地区农产品32.66亿元，搭建了中央企业消费扶贫电商平台。

在解决民生难题方面，2016年以来，累计投入义务教育帮扶资金26.58亿元，援建学校2700多所，资助贫困学生47万余名；投入医疗帮扶资金9.58亿元，捐建了1400多所医院和乡村卫生所和大量医疗设备；投入住房安全帮扶资金6亿多元，受益群众近18万人；投入饮水安全帮扶资金3.62亿元，受益群众超过52万人。

与此同时，中央企业在贫困地区不断加大电力、通讯、网络、交通等重要基础设施投资建设力度，有效解决了困扰群众多年的“行路难、吃水难、用电难、通讯难”等突出问题。同时，中央企业还创造性打造了扶贫资本运作平台，用国有资本引导各类资本到贫困地区投资，其中国资委引导全部中央企业出资设立的贫困地区产业投资基金，经三期募资规模达到314.05亿元，已累计完成110个项目投资决策，吸引和撬动了大量社会资本。

作为论坛的承办方，中国石化自1988年以来累计投入资金24亿元，派出扶贫干部近2000人，探索出以消费带动产业、以产业拉动就业、激发贫困地区内生动力的中国石化扶贫模式。

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