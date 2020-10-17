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林念修：四方面工作持续加力打造国际一流营商环境

2020年10月17日08:20  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月17日电（许维娜）10月16日下午，国家发展改革委组织召开《中国营商环境报告2020》发布暨全国优化营商环境工作推进会，国家发展改革委党组成员、副主任林念修在会议上指出，要在巩固前一阶段改革成果的基础上，进一步深化“放管服”改革，持续加力打造国际一流营商环境，推动经济高质量发展。

据了解，《中国营商环境报告2020》是我国营商环境评价领域首部国家报告。报告全面介绍了中国营商环境评价制度和评价方法，系统梳理了2019年我国优化营商环境的成效与亮点和2020年前景展望，客观反映了参评城市深化“放管服”改革、优化营商环境工作的改进过程、提升历程，全面汇聚了参评城市一大批实践证明行之有效、人民群众满意、市场主体支持的改革举措和典型经验，集中呈现了各重点领域的最佳实践、改革方案和路线图，向社会多角度、全方位展示了各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团优化营商环境的原创性、差异化探索，有利于充分发挥标杆城市的示范引领作用，促进各地相互学习借鉴，推动改革举措落地生根并复制推广，全面提升我国的营商便利度。

“我们要在巩固前一阶段改革成果的基础上，进一步深化‘放管服’改革，持续加力打造国际一流营商环境，推动经济高质量发展。”林念修指出，具体做法主要包括以下四个方面：

一是进一步深化简政放权，放出市场活力。聚焦市场主体反映突出的限制多、门槛高、审批繁等问题，坚持化繁就简、打通梗阻，持续推进市场化改革。要固化疫情期间行之有效的做法，继续精简行政许可、优化审批流程，清理简并多部门、多层级实施的重复审批，持续推进“证照分离”改革全覆盖，推广“容缺受理”、告知承诺制等审批模式。要全面落实市场准入负面清单制度，不断降低市场准入门槛，破除所有制歧视、地方保护等各类阻碍公平竞争的不平等现象，推动“非禁即入”普遍落实，使市场在资源配置中发挥决定性作用。

二是进一步推行公正监管，管出公平正义。聚焦监管执法不规范、不透明与不充分、不到位并存等问题，坚持放管结合并重，持续加强法治化建设。要加快完善优化营商环境“1+N”法规政策体系，做好涉企政策公开征求意见工作，不断提高政策制定和监管执法科学性和透明度。要完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管等有效做法，创新包容审慎监管，持续转变监管理念、创新监管方式、完善执法标准、规范执法行为，守好安全和质量底线，保障各类市场主体合法权益和人民群众生命财产安全。

三是进一步提升服务效能，服出便利实惠。聚焦政策落地“最后一公里”等问题，坚持惠企利民、便捷高效，持续推出便利化举措。要依托全国一体化政务服务平台设立惠企政策专栏，集中公布并定期更新政策内容、办事流程、申请渠道等信息，健全政策落实机制，利用各类渠道广泛开展政策宣传解读，提供多渠道的政策辅导。要同步提升线上线下办事便利度，更大力度推动政务服务数据整合共享，加快实现惠企政策精准推送，帮助符合条件的企业应享尽享、应享快享，为企业群众提供更加优质的政务服务。

四是进一步强化评价引导，激发改革动力。聚焦不同地区、不同领域营商便利度存在差异等问题，坚持以评促改、以评促优，持续推动改革创新。要以市场主体和社会公众满意度为导向，不断健全完善全国统一标准的中国营商环境评价体系，不断总结评价实践、有序推进评价工作，更好发挥评价引导改革、推动创新的积极作用。要加快推进营商环境创新试验区建设，及时梳理总结和复制推广各地区、各部门在优化营商环境、推动政策落实方面的好经验、好做法，带动全国范围对标先进、因地制宜、因城施策，持续优化营商环境。 

(责编：许维娜、夏晓伦)
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