今年首次！我国吸收外资实现人民币、美元累计指标“双转正”

据新华社北京10月16日电（记者 于佳欣）商务部16日发布数据显示，今年前三季度，全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%（折合1032.6亿美元，同比增长2.5%）。这是我国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。

1至8月，全国实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6%，但以美元计算，为890亿美元，同比下降0.3%。

在新冠肺炎疫情重创全球经济，跨境投资断崖式下跌的当下，中国吸收外资逆势增长，人民币、美元累计指标“双转正”实为难得。联合国贸发会议在年中发布的《2020年世界投资报告》中预计，全球外国直接投资（FDI）流量2020年或同比暴跌40%。一些发达经济体上半年外资流入下降20%至60%以上。

我国吸收外资单月和季度的表现也十分亮眼。从单月情况看，9月当月全国实际使用外资990.3亿元人民币，同比增长25.1%，连续6个月实现同比增长。

从季度情况看，三季度全国实际使用外资同比增长20.4%，增速明显高于一季度的-10.8%和二季度的8.4%。

分行业看，高技术服务业成为外商企业对华投资热门之选。商务部数据显示，1至9月，高技术服务业同比增长26.4%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长18.5%、92.5%、72.8%、31.2%。

分来源看，1至9月，英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长32.8%、150%。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永说，这是外资对中国经济投出的“信任票”。中国吸收外资形势进一步向好，得益于应对疫情稳外资政策持续加码、营商环境不断改善等原因。

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