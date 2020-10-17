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IMF总裁：中国正增长将成全球经济积极推动力

熊茂伶

2020年10月17日10:33  来源：新华社
 
原标题：中国正增长将成全球经济积极推动力

　　新华社华盛顿10月15日电（记者 熊茂伶 高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃15日表示，由于中国采取有力措施控制新冠疫情、支持经济复苏，今年中国经济将实现正增长，成为全球经济的积极推动力。

　　格奥尔基耶娃当天在2020年IMF和世界银行秋季年会的一场远程媒体发布会上表示，IMF在最新发布的《世界经济展望报告》中上调中国经济增长预期是基于两个重要因素，一是中国采取了果断措施控制疫情，二是中国实施了有力的财政、货币政策支持经济复苏。

　　格奥尔基耶娃说，中国经济正增长对世界经济是一个积极推动力，对于大宗商品出口国以及与中国经济联系密切、共同参与全球价值链的国家尤其重要。

　　她指出，中国还参与全球新冠疫苗研发，这有助于增强全球战胜疫情的信心，提振信心在当下非常重要。

　　IMF日前发布《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩4.4%。据预计，中国今年将是全球唯一实现正增长的主要经济体，经济增幅有望达1.9%，较6月预测上调0.9个百分点，明年中国经济增幅有望达8.2%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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