人民网>>财经

猪肉价格连续两个月下行 9月北京CPI环比上涨0.2%

陈雪柠

2020年10月17日10:34  来源：北京日报
 
原标题：猪肉价格连续两个月下行

本报讯（记者 陈雪柠）昨天上午，国家统计局北京调查总队发布数据显示，9月份，本市居民消费价格总水平（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨1%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。据测算，在1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，今年新涨价影响约为0.2个百分点。

从环比看，食品价格上涨2%，涨幅比上月扩大1.5个百分点，影响总指数上涨约0.32个百分点。蜜橘、鸭梨等秋季水果上市和西瓜等季节性下市，鲜瓜果价格环比上涨19.6%；北方冷凉地区降雨较多，加之北京秋季蔬菜主要供应地逐步向南方转移，鲜菜价格上涨6%；生猪产能持续恢复，猪肉价格连续两个月下行，环比下降2.3%。

非食品价格环比下降0.2%，影响总指数下降约0.14个百分点。国际金价波动下行，金饰品价格由升转降，环比下降4.9%；部分民办幼儿园转为普惠制幼儿园，价格下调，学前教育价格环比下降7.4%；国内成品油价下调，汽、柴油价格环比分别下降0.9%和1%；节假日来临，出行需求增加，飞机票价格上涨7.4%，涨幅比上月扩大1.8个百分点。

从同比看，食品价格上涨7.4%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响总指数上涨约1.17个百分点。其中，猪肉价格上涨28.8%，涨幅比上月回落27.6个百分点；鲜菜价格上涨24.7%，涨幅比上月扩大15.3个百分点；鲜瓜果价格下降1.3%，降幅比上月收窄20.9个百分点；鸡蛋价格下降16.7%。非食品价格下降0.2%，影响总指数下降约0.14个百分点。其中，飞机票价格下降18.4%；汽、柴油价格分别下降15.3%和16.6%；金饰品价格上涨22.4%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经

海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved