猪肉价格连续两个月下行 9月北京CPI环比上涨0.2%

原标题：猪肉价格连续两个月下行

本报讯（记者 陈雪柠）昨天上午，国家统计局北京调查总队发布数据显示，9月份，本市居民消费价格总水平（CPI）环比上涨0.2%，同比上涨1%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。据测算，在1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，今年新涨价影响约为0.2个百分点。

从环比看，食品价格上涨2%，涨幅比上月扩大1.5个百分点，影响总指数上涨约0.32个百分点。蜜橘、鸭梨等秋季水果上市和西瓜等季节性下市，鲜瓜果价格环比上涨19.6%；北方冷凉地区降雨较多，加之北京秋季蔬菜主要供应地逐步向南方转移，鲜菜价格上涨6%；生猪产能持续恢复，猪肉价格连续两个月下行，环比下降2.3%。

非食品价格环比下降0.2%，影响总指数下降约0.14个百分点。国际金价波动下行，金饰品价格由升转降，环比下降4.9%；部分民办幼儿园转为普惠制幼儿园，价格下调，学前教育价格环比下降7.4%；国内成品油价下调，汽、柴油价格环比分别下降0.9%和1%；节假日来临，出行需求增加，飞机票价格上涨7.4%，涨幅比上月扩大1.8个百分点。

从同比看，食品价格上涨7.4%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响总指数上涨约1.17个百分点。其中，猪肉价格上涨28.8%，涨幅比上月回落27.6个百分点；鲜菜价格上涨24.7%，涨幅比上月扩大15.3个百分点；鲜瓜果价格下降1.3%，降幅比上月收窄20.9个百分点；鸡蛋价格下降16.7%。非食品价格下降0.2%，影响总指数下降约0.14个百分点。其中，飞机票价格下降18.4%；汽、柴油价格分别下降15.3%和16.6%；金饰品价格上涨22.4%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)