勇担政治责任  聚力脱贫攻坚

10月16日，“中投公司 中再集团拉面产业帮扶提档升级示范店（北京）”在京举行授牌仪式。授牌仪式上，中再集团与青海省驻京办签署了法律援助备忘录，帮助青海省在京拉面从业人员防范法律风险、解决涉法问题；中国大地保险北京分公司为示范店赠送了公众责任险，为店铺经营面临的意外风险提供保障，免除拉面从业人员后顾之忧。

本次授牌的示范店位面积440平方米，10名员工（含1名建档立卡户）均来自循化县。该店是中投公司和中再集团助力青海省循化县拉面产业提档升级的第三家示范店，也是首家在首都北京开设的青海拉面示范店，将为青海循化拉面产业经济发展发挥良好的示范引领作用。

这是中再集团自2002年对口帮扶循化县以来，积极担当国有企业政治责任，聚力脱贫攻坚的一个缩影。2002年，根据国务院安排，中再集团对口帮扶青海省循化撒拉族自治县（以下简称“循化县”），经过多年努力，于2018年助力循化县成功脱贫摘帽。循化县地处青海东部黄河谷地，平均海拔2300米，是全国唯一的撒拉族自治县，也是国务院确定的首批扶贫开发工作重点县和重点扶持发展的人口较少民族地区之一，总人口16.16万人，少数民族人口占93.5%，其中撒拉族占62.7%。对口帮扶18年来，中再集团坚决扛起国有企业助力脱贫攻坚的政治责任，积极践行精准扶贫基本方略，发挥保险再保险主业优势，探索出一条以“保险扶贫”和“拉面经济”为核心的中再特色精准扶贫之路。

2002年以来，中再集团累计支援循化县扶贫款1.36亿余元；特别是2017年以来支援1.19亿余元，占历年累计总额的87.75%；2020年已直接投入3800万元，达到历史新高。通过稳定的资金投入，确保了以保险扶贫为核心的多个扶贫项目持续实施，为取得脱贫攻坚战全面胜利奠定了坚实基础。

中再集团瞄准“两不愁三保障”重点难点，充分发挥保险主业优势，以保险扶贫为核心，通过保险对贫困人口精准补偿，实现对贫困的精准去除，大大提高了扶贫的科学性和精准性。

在“1+N”精准扶贫模式的推动下，2018年9月，循化县脱贫摘帽，标志着全国第一个区域性少数民族整体脱贫。

循化县脱贫摘帽后，稳定脱贫、防止返贫成为工作重点。，于2019年设计推出“防返贫”保险方案。

截至2020年9月底，已为甘肃、贵州、河北等25个省（自治区）、62个县（市）、98个乡（镇），约75万群众提供了超百亿元的“防返贫”风险保障，赔付金额超过850万元，为打赢脱贫攻坚战贡献了“保险力量”。

实现“真脱贫、脱真贫”，必须有稳固的扶贫产业支撑。中投公司、中再集团持续深化帮扶举措，以保险扶贫和拉面产业发展两个“1”双轮驱动，并配合其他精准扶贫举措，打造“1+1+N”防返贫模式，推动扶贫模式升级为以“防返贫、促发展、可持续”为重点的“2.0”版。

未来，中再集团持续将自身主业优势与帮扶地区产业特色相结合，有效衔接全面脱贫与乡村振兴，在保险帮扶、产业帮扶和智力帮扶等方面综合发力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)