美国2020财年财政赤字达3.1万亿美元 创历史最高纪录

中新社华盛顿10月16日电 (记者 沙晗汀)美国财政部当地时间16日公布数据显示，2020财年美国联邦政府财政赤字达3.1万亿美元，创造历史最高纪录。

美国2020财年为2019年10月1日至2020年9月30日。此次财政部公布的财政报告显示，2020财年美国财政赤字达3.1万亿美元，约为2019财年的3倍。2019财年财政赤字为9840亿美元。

2020财年美国3.1万亿美元的财政赤字创造了美国历史上年度财政赤字最高纪录。此前的纪录为2009年创下的1.4万亿美元。2020财年财政赤字占到美国国内生产总值(GDP)的15.2%，是自1945年以来占比GDP的最高水平。

报告显示，2020财年联邦财政收入为3.42万亿美元，同比减少1.2%；联邦支出为6.55万亿美元，同比增长47.3%。支出大幅增长的主要原因为政府推出一系列经济刺激计划以应对新冠肺炎疫情。

美财政部长姆努钦当日发表声明说，特朗普政府将“继续致力于为美国工人、家庭、企业提供保障，并保证美国经济快速复苏”。

自疫情暴发以来，美国会通过多轮经济刺激法案，拨款总额近3万亿美元，包括失业补助、对小企业援助以及对受疫情影响严重行业援助等。但大部分援助项目在8月初就已到期。

目前，国会两党关于新一轮经济刺激计划谈判仍在进行中。该谈判已经历时数月，但因两党对援助总额等存在较大分歧，至今仍未达成一致。(完)

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