我国今年实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”

人民网北京10月17日电 （孙阳）日前，人民网财经从商务部获悉，2020年1-9月，全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%（折合1032.6亿美元，同比增长2.5%；不含银行、证券、保险领域，下同）。我国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。
从单月情况看，9月当月全国实际使用外资990.3亿元人民币，同比增长25.1%（折合142.5亿美元，同比增长23.7%），连续6个月实现同比增长。
从季度情况看，三季度全国实际使用外资同比增长20.4%，增速明显高于一季度的-10.8%和二季度的8.4%。
分行业看，1-9月，服务业实际使用外资5596.8亿元人民币，同比增长15%；高技术服务业同比增长26.4%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长18.5%、92.5%、72.8%、31.2%。
在主要投资来源地中，1-9月，香港地区、新加坡、英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长11%、8.6%、32.8%、150%（含通过自由港投资数据）。
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