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前三季度我国对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进

2020年10月17日11:58  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月17日电 （孙阳）来自商务部的数据显示，2020年1-9月，我国对外非金融类直接投资5515.1亿元人民币(折合788.8亿美元), 同比下降0.6%，降幅有所收窄。对外承包工程新签合同额10504.3亿元人民币（折合1502.4亿美元），同比增长4.5%；完成营业额6381.3亿元人民币（折合912.7亿美元），同比下降8.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员20.8万人，9月末在外各类劳务人员63.5万人。主要呈现以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1－9月，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%，占同期总额的16.5%，较上年提升4.1个百分点。在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额837.1亿美元，完成营业额531.3亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.7%和58.2%。

二是地方企业对外投资增长较快。1-9月，地方企业对外非金融类直接投资570.8亿美元，同比增长13.5%，占同期对外直接投资总额的72.4%。其中，东部地区对外投资473.4亿美元，同比增长18.7%；西部地区对外投资44.5亿美元，同比增长17.1%。

三是部分领域对外投资增长明显。1－9月，对外非金融类直接投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等领域。其中，租赁和商务服务业对外投资309.3亿美元，同比增长18.6%；批发和零售业对外投资120.1亿美元，同比增长41.1%。

四是对外承包工程新签大项目较多。1－9月，新签合同额在5000万美元以上的项目518个，合计1248.8亿美元，占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元项目301个，较上年增加10个。

五是部分行业对外承包工程走势良好。1－9月，一般建筑、石油化工、水利建设类项目新签合同额增长较快。其中，一般建筑类新签合同额359.3亿美元，同比增长31.8%；石油化工类新签合同额130.9亿美元，同比增长46.9%；水利建设类新签合同额38.4亿美元，同比增长65.5%。

(责编：孙阳、杨曦)
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