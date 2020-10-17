国务院扶贫办“扶贫日”举办系列论坛 快手作为获奖代表受邀参会

10月14日，国务院扶贫办在北京会议中心举办以“决战决胜脱贫攻坚”为主题的扶贫日系列论坛，就相关行业和领域影响脱贫攻坚全面收官的重点、难点问题进行交流研讨。下午，国务院扶贫办在北京会议中心举办“我所经历的脱贫攻坚故事”优秀作品征集展示展播活动，活动现场举办颁奖仪式。北京快手科技有限公司作为获奖者受邀参加此次会议。

国务院扶贫办党组成员、副主任夏更生，国务院扶贫办政策法规司副司长、全国扶贫宣教中心主任李富君，新华网副总裁、董事会秘书杨庆兵等为获奖作者代表进行颁奖。全国政协委员、中央广播电视总台新闻主播海霞及部分获奖作者代表现场分享了脱贫攻坚故事。

本次获奖作品将在国务院扶贫办官网、两微一端，《中国扶贫》杂志社网站、微信公众号，新华网陆续将作品上线。在“我所经历的脱贫攻坚故事”优秀作品征集展示展播活动中，快手副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷荣获文字类二等奖。

2018年，宋婷婷牵头成立快手扶贫办公室，3年来，积极创新互联网时代扶贫模式，率领团队在“短视频、直播+扶贫”方向积极探索。她推动快手公司投入价值5亿元的流量资源帮扶贫困地区，并系统性开展扶贫项目，带领团队奔波在扶贫第一线，足迹遍布全国28个省（市、自治区），累计行程12万多公里。疫情期间，她带领快手扶贫团队发起“百城县长，携手助农”活动，滞销农产品累计销售额已突破3.6亿元。2019年宋婷婷被评为“北京青年榜样·时代楷模”年度人物，2020年获得北京市扶贫协作奖——创新案例奖、海淀区“诚信标兵”及“北京榜样”周榜人物、月榜人物等荣誉称号。

快手扶贫也获得官方和社会的高度认可，除财政部批示，《人民日报》、央视《焦点访谈》关注外，获国务院扶贫办企业精准扶贫综合50佳案例，快手被誉为“脱贫攻坚新力量”，也成为了贫困地区老百姓的“新农具”。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划实现之年，也是脱贫攻坚收官之年，今年国家扶贫日节点特殊，意义特别。国家扶贫日前夕，早在9月快手就围绕丰收节，举办一系列消费扶贫活动。快手扶贫联合快手电商、食品行业共同举办的丰收月系列活动，总计销售特色产品8.13亿元。10月13日，快手与联合国世界粮食计划署开展主题为“幸福乡村 携手共筑”线下活动，官宣快手和世界粮食计划署的战略合作关系并进行捐赠仪式。快手向世界粮食计划署捐赠超过12万顿营养餐食，支持世界粮食计划署在湖南和广西开展的学龄前儿童营养餐改善项目。同时，快手还将为世界粮食计划署的快手官方账号给予价值1000万人民币的流量支持，为世界粮食计划署在新媒体平台开展活动、发起倡导提供强有力的支持。

饥饿和贫困问题一直是一个世界性难题，根据《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》，到2020年我国扶贫开发要总体实现“两不愁、三保障”，其中首要一条就是实现“扶贫对象不愁吃”，中国从1986年开始大规模开发式扶贫，并在2013年前后开启精准扶贫。截至2019年底，中国贫困人口从7年前的9899万人减到551万人，每年减贫1000万人以上。中国的扶贫经验也为全球减贫事业提供了重要参考，其中很关键的一点，就是以政府为主导，进行最广泛的社会动员，使市场和社会力量都能参与到扶贫事业中，互联网赋能扶贫便是其中一种。

2019年6月-2020年6月，有2570万人在快手平台获得收入，其中664万人来自贫困地区。在中国的贫困地区，每4人中就有1位活跃快手用户。基于强大的扶贫内生动力，快手正结合自身技术产品和社区优势，通过“幸福乡村带头人计划”、“乡村振兴官计划”以及“福苗计划”和“打开快手·发现美丽中国”地区合作计划对乡村进行全方位赋能，这些创新扶贫行动生动地展现着“移动互联网+扶贫”的新模式。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)