中国创新创业大赛引导社会资本投入数百亿元

新华社杭州10月17日电（记者朱涵、温竞华）中国创新创业大赛已成为各级政府推动大众创新创业的一项有力措施。中央财政自2016年以来通过以奖代补形式支持超过2000家参赛企业，带动地方投入超50亿元，引导社会资本投资额数百亿元。

这是科技部火炬中心党委书记张卫星17日在杭州举办的2020杭州湾全球数字技术大会暨第九届中国创新创业大赛浙江赛区总决赛启动仪式上表示的。作为今年“双创周”的重点活动之一，本届赛事上，浙江赛区共有近千家来自新一代信息技术、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业的企业参赛。

浙江省科技厅副厅长吴卿说，希望通过本次活动，在更大范围内集聚创新创业资源，进一步激发浙江大众创业万众创新的热情，为新时期浙江省经济高质量发展以及我国科技和产业发展的国际竞争力提升做出积极贡献。

中国创新创业大赛由科技部、财政部、教育部等部门共同举办，科技部火炬中心等单位承办。大赛采用“政府引导、公益支持、市场机制”的模式，自2012年首次举办以来，已成为国内规模最大、规格最高的双创赛事，超过20万家企业和团队参赛，覆盖全国所有省区市。

(责编：胡永秋、杨光宇)