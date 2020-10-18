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积极作为 放大进博会溢出效应

——访绿地控股集团董事长、总裁张玉良

本报记者  田  泓

2020年10月18日05:53  来源：人民网－人民日报
 

　　作为放大中国国际进口博览会溢出效应的常年交易服务平台，绿地全球商品贸易港已成为进口商品的集散地之一。如何满足消费者的“买全球”需求？怎样帮助海外企业进入中国市场？记者采访了绿地控股集团董事长、总裁张玉良。

　　“绿地贸易港模式”落地12个城市

　　记者：绿地全球商品贸易港是上海为放大进博会溢出效应打造的“6天+365天”常年交易服务平台。经过3年发展，正在发挥什么作用？

　　张玉良：上海绿地全球商品贸易港（集团）有限公司是一家总部设立在上海、以进口为主营业务的商贸流通企业。2018年11月首届进博会举办之际，在进博会主会场国家会展中心（上海）“一街之隔”，打造了集展览展示、促进贸易、引导消费、引资孵化等功能于一体的进博会常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港。

　　在商务部、海关总署、上海市政府大力支持下，依托企业在海外50余个国家和地区的资源配置，以及在国内百座城市的商贸流通网络布局，绿地贸易港快速实现了海外企业、品牌和商品的聚集，成为放大进博会溢出带动效应的重要载体，正形成联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地。

　　目前，绿地贸易港吸引来自64个国家和地区的160家企业和组织入驻，设立39个国家馆，引进进口商品8万余件，其中进博会同款商品近1万件。超90%的入驻客商参与过第一、二届或即将参展第三届进博会。开业至今，绿地贸易港平台累计交易规模已超500亿元，接待客流超560万人次、国内外专业采购商6500余组，举办各类商贸活动300余场，成功促成50余个大类近5000款进博会同款商品进入国内22个省份。

　　我们还将“绿地贸易港模式”推广到全国，已在天津、西安等12个区域重点城市落地，贸易港全国网络化布局基本成型。

　　疫情防控期间，公司依托海外资源及供应链布局，从20多个国家进口400余万件防疫物资支援一线抗疫。同时，在风险可控前提下，加大海外订货量，将民生商品迅速分销国内。上半年，公司就从阿根廷、巴西等10多个国家进口近万吨冷冻肉类，满足国内消费需求；绿地贸易港集团实现营业收入45亿元，同比增长52%，其中，进口规模创历史新高。

　　不少进口商品实现“同款同价”

　　记者：一段时间以来，不少海外知名品牌在中国采取溢价销售策略，导致一些中国消费者出国抢购。而在绿地贸易港，不少进口商品已经实现“同款同价”，这是如何实现的？

　　张玉良：近年来，绿地贸易港充分利用国家扩大开放实施的一系列贸易便利措施，积极探索跨境电商、保税、免税等各类国际贸易新形态，希望把中国巨大的市场规模转化为议价权。

　　去年10月，绿地贸易港依托青浦综合保税区政策功能优势，打造长三角首个保税展示展销场所，面积达到1万平方米，主要展销欧美知名品牌的服饰箱包、鞋帽皮具等。依托“保税+直采”双重优势，场所内商品销售价格低于国内市场零售价，大部分商品能做到与海外市场“同款同价”，年内销售规模有望达到1.5亿元。来自法国等国家和地区的近1500款新品借助贸易港在国内市场首发亮相。

　　今年9月，绿地贸易港以保税展示展销场所作为特殊监管区域延伸场所，通过引入人脸识别等科技化手段，开展跨境电商新零售闪购业务，实现保税展示展销常态化。消费者可在较短时间内完成信息审核、订单支付和商品获取，优化跨境购物体验。

　　提升消费产业的国际布局与运营水平

　　记者：在第三届进博会上，绿地贸易港集团不仅是上海交易团采购商、常年平台服务商，还首次成为进博组展商，组织海外合作品牌参展。绿地贸易港将为海外企业提供哪些新服务？

　　张玉良：绿地贸易港努力打造展品变商品的“超短链路”，希望把参展商变成贸易商和投资商，做好国际国内两个市场、两种资源的联动对接。

　　第三届进博会上，公司将携来自英国、葡萄牙等国家和地区的16个品牌、超过200款新品在品质生活展区亮相。这些品牌均是首度进入中国市场。同时，绿地贸易港各国家馆已提前将准备参加第三届进博会的1200余款新品摆上货架。不少品牌还推出了“Made for China”（为中国造）产品。

　　中国商业迸发出的创新活力，让众多海外企业把贸易港作为试验新业态的孵化地。多位外国驻沪总领事在贸易港进行直播首秀。贸易港还将新开啤酒工坊、冰激凌研究所等创新体验业态。

　　方兴未艾的城市化进程、不断发展的中等收入群体、强大的商业创新潜力等机遇，为全球企业在中国提供了巨大发展空间。绿地贸易港将提升消费产业的国际布局与运营水平，为构建新发展格局做出应有贡献。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月18日 04 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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