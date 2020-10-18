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首届全国消费扶贫月成果发布

销售扶贫产品415.98亿元

2020年10月18日05:55  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月17日电  （记者常钦）17日，全国消费扶贫月活动成果展示发布会在北京举办。记者从发布会上获悉：截至目前，中西部22个省份已销售扶贫产品1715.18亿元，其中活动9月1日启动以来销售415.98亿元；东部9省市消费扶贫金额535.26亿元，其中活动启动以来消费扶贫金额215.27亿元。

　　活动自启动以来，各地区各单位通过集中宣传，广泛组织动员各类企业、社会组织和社会公众积极参与，踊跃购买扶贫产品，倡导消费扶贫理念，营造了人人参与扶贫的良好氛围。国务院扶贫办指导社会扶贫网为扶贫产品供应商、经销商、购买者等提供产品展示、技术支持和数据监测等服务，搭建消费扶贫第四方服务平台，畅通扶贫产品产供销各环节。从平台监测数据看，消费扶贫月以来，消费扶贫专柜专馆专区销售总额135.18亿元，其中扶贫产品83.23亿元。

　　下一步，国务院扶贫办将会同有关部门，加强扶贫产品认定，扩宽销售渠道，用好服务平台，加大宣传力度，健全长效机制，努力实现城市居民买到好东西、扶贫产品卖出好价钱、产销对接形成好机制、贫困地区培育好产业、贫困群众增收闯出好路子、社会参与有个好平台。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月18日 05 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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