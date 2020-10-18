全国消费扶贫月活动启动以来销售415.98亿元扶贫产品

新华社北京10月17日电（记者侯雪静）全国消费扶贫月活动自9月1日启动以来，中西部22个省份已销售415.98亿元扶贫产品，东部9省市消费扶贫金额215.27亿元。

这是记者17日在全国消费扶贫月活动成果展示发布会上了解到的情况。全国消费扶贫月活动由国务院扶贫办、国家发展改革委会同中央宣传部、中央网信办、教育部、财政部、农业农村部、商务部、国务院国资委、中华全国供销合作总社、全国工商联组织开展，主题是“万企参与、亿人同行”，目的是进一步推动消费扶贫行动，扩大扶贫产品销售，激发市场消费潜力，营造社会参与氛围。

据国务院扶贫办副主任洪天云在会上介绍，下一步国务院扶贫办将会同有关部门加强扶贫产品认定，扩宽销售渠道，健全长效机制，努力实现城市居民买到好东西、扶贫产品卖出好价钱、产销对接形成好机制、贫困地区培育好产业、贫困群众增收闯出好路子、社会参与有个好平台。

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