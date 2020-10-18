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银保监会：持续推动重大案件责任人员问责处理

2020年10月18日07:17  来源：新华网
 

新华社北京10月17日电（记者李延霞）中国银保监会日前表示，在浦发银行成都分行、广发银行惠州分行此前发生的两起重大案件查处工作中，银保监会持续推动对相关责任人员的问责处理工作。

银保监会表示，对浦发银行成都分行发生的违规发放贷款案件，银保监会已依法对浦发银行总行时任董事长、时任行长、1名原副行长等总行责任人员，对浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长等分支行责任人员给予行政处罚，并责成浦发银行对相关责任人员严肃处理。目前，已有311名责任人员受到浦发银行内部问责。

银保监会表示，对广发银行惠州分行发生的违法违规担保案件，银保监会已依法对广发银行总行时任董事长、时任行长等总行责任人员，对广发银行惠州分行原行长、2名副行长、2名原纪委书记及6名涉案人员等分行责任人员给予行政处罚，并责成广发银行对总行相关高管及责任人员严肃处理。目前，已有48名责任人员受到党纪处分、内部问责。

银保监会表示，下一步将继续加大监管力度，深化整治市场乱象，严肃查处各类违法违规行为，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

(责编：杨光宇)
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