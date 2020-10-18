以开放促发展的经验启迪世界 中国“特区奇迹”备受全球瞩目

原标题：中国“特区奇迹”备受全球瞩目

从默默无闻的边陲小镇发展成为极具全球影响力的国际化大都市，深圳经济特区40年的历史性跨越书写着中国发展奇迹。海外人士认为，深圳经济特区建设实践堪称典范，中国以开放促发展的经验启迪世界，力推更高水平开放的中国必将与世界继续携手共赢。

建设成就斐然

“深圳的成功是中国的一个奇迹，也是世界的一个奇迹。”韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐这样评价深圳经济特区成立以来的成就。

位于法国巴黎的ESCP高等商学院副校长、欧洲商务孔子学院外方院长莱昂·劳鲁萨说，从小渔村到大工厂，再到全球最重要的创新和科技中心之一，深圳经历的深刻变革很好诠释了中国经济成功的内涵。

“不少世界500强企业选择来到深圳，在这里扎根、成长，这表明中国的改革开放是务实、共赢的。”英国萨里大学商学院教授熊榆如此评价。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹说，深圳是中国改革开放的一个缩影，它在40年时间里跃升为中国最具经济活力和创新能力的现代化大都市之一，在中国区域发展版图中占有举足轻重的地位。

示范意义深远

金珍镐表示，深圳经济特区的发展模式与中国国情相结合，极具中国特色，激发了中国持续改革开放的巨大动力。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，深圳长期保持开放，促进外国投资和出口，走可持续发展之路，它的成功证明了改革开放在中国是正确选择。

巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗表示，设立深圳经济特区是中国改革开放最伟大的创举之一，深圳为其他寻求发展的国家树立了标杆。

熊榆说，深圳发展的一个重要特点是“非排他性”，即在全球合作共赢的前提下实现飞跃式发展，这也是中国未来会一直采取的重要发展理念。

德国媒体人士沃尔夫冈·希恩表示，深圳经济特区一直是中国改革政策的重要催化剂，是中国领导层采取务实政策的典范，可为其他处于类似发展阶段的国家提供借鉴。

未来发展可期

中共中央办公厅、国务院办公厅日前发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，支持深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。

余虹认为，中央政府授予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，并且要在五年的时间里完成综合试点改革，体现出中央政府将深圳打造成为中国城市发展范例的雄心。

法国经济学家帕斯卡尔·奥多诺表示，中国领导人在讲话中多次提到“发展”，并鼓励中国人民创新进取，这令他印象深刻。他认为，深圳经济特区40年改革开放的成果体现了勇于开拓、改革创新和科学精神。

展望深圳未来，熊榆说，深圳会吸引更多企业、更多国家参与深圳及中国的发展，分享中国改革开放的成果。

余虹说，面对当前国际地缘政治快速演进以及新冠疫情给全球经济带来的冲击，中国继续推进改革开放，无疑会给全球经济发展注入正能量。新华社记者（新华社北京10月17日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)