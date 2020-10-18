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美国2020财年财政赤字创新高

高攀 许缘

2020年10月18日09:00  来源：北京日报
 

　　据新华社华盛顿10月16日电（记者 高攀 许缘）美国财政部16日发布的数据显示，受大幅增加财政支出应对新冠疫情影响，2020财年（截至今年9月30日）美国财政赤字达到创纪录的3.13万亿美元，远高于上一财年的9844亿美元。

　　数据显示，2020财年美国财政收入约为3.42万亿美元，略低于上一财年的3.462万亿美元；财政支出约为6.552万亿美元，高于上一财年的4.447万亿美元。2020财年联邦财政赤字占美国国内生产总值（GDP）的比重从上一财年的4.6%升至15.2%，创1945年以来新高。

　　为应对疫情冲击，自3月以来，美国国会已出台总额约3万亿美元的经济纾困法案。随着疫情持续蔓延，美联储官员和经济学家都呼吁国会出台新一轮财政救助方案，但白宫与国会两党议员对于救助方案的细节仍存在较大分歧。

　　美国独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯当天发表声明说，美国财政部数据显示，2020财年美国公共债务达到21万亿美元，相当于美国GDP的102%；上一次美国公共债务超过经济总量还是在第二次世界大战结束时。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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