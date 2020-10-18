英欧谈判：前路艰辛 希望仍存

欧盟国家领导人15日举行会晤讨论了英国“脱欧”问题。英国首相约翰逊16日表示，由于欧盟峰会排除了同英国达成与欧盟-加拿大全面自由贸易协定相类似协议的可能，英国将做好无法与欧盟达成协议的准备。

分析人士指出，约翰逊此前将10月15日设定为英欧达成贸易协议的最后期限，欧盟则将10月31日定为最后期限，双方都试图以此迫使对方让步。英国“脱欧”过渡期即将于12月31日结束，面对可能的“无协议脱欧”双输局面，双方仍有希望在大限到来前达成协议。

强硬放话

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。英欧双方3月启动以自贸协议为核心的未来关系谈判。约翰逊9月初表示，10月15日是英国与欧盟达成贸易协议的最后期限，如果到时不能达成协议，“双方应接受这一事实”。

欧盟国家领导人15日在布鲁塞尔举行会晤，并于当晚发表公告，呼吁英国采取必要行动，推动英欧未来关系谈判继续向前迈进。公告说，在欧盟关心的一些问题上，谈判成果微乎其微，尚不足以使双方达成协议；欧盟愿努力与英国达成协议，“但并非不惜代价”。

英国方面对欧方表态强硬回应。英国首相发言人说，欧盟峰会标志着双方谈判已经结束，如果欧盟不从根本上改变立场就没有再谈的必要。约翰逊也表示，除非欧盟改弦易辙，做出“根本性”改变，否则英国准备“无协议脱欧”。

对此，负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，谈判尚未结束，欧方将努力工作“直到最后一天”。他建议英方将谈判持续到10月底。欧盟委员会主席冯德莱恩则表示，欧盟谈判团队将在接下来一周赴伦敦继续谈判。

三大分歧

根据英欧此前发表的声明，双方谈判最近取得进展，但仍存在“显著”分歧，尤其是在渔业、公平竞争环境及履约管理领域。双方领导人指示各自首席谈判代表加紧工作，以设法弥合这些分歧。

关于渔业问题，双方矛盾主要集中在欧盟国家渔船在英国海域的准入和配额，法国被视为最不愿妥协的国家。法国总统马克龙说，决不能牺牲法国渔民利益，英国比欧盟更迫切地需要自贸协议，理应付出更多努力。

分析人士指出，渔业的经济重要性虽然并不突出，但在英国和部分欧盟国家是关乎选票的政治问题，若因渔业分歧导致英欧协议“搁浅”，将损害双方利益。

在公平竞争环境方面，欧盟认为英国要想进入4亿多人口的欧盟单一市场需要遵守欧盟规则，否则英国企业可能凭借本国更为宽松的监管和过多的国家补贴获取额外竞争优势。英国则反驳称，欧盟试图把规则强加在英国身上，欧盟对其他自贸伙伴并没有这些要求。

此外，英国政府9月公布内部市场法案，其中涉及北爱尔兰的条款被认为凌驾于“脱欧”协议之上，从而引发争议。欧盟质疑该法案违反“脱欧”协议和国际法，破坏双方互信，并表示如果英国不修改相关条款，欧盟将不批准任何自贸协议，但英方对此表示拒绝。

或可达成

英国和欧盟都承认，面对新冠疫情反弹，达成贸易协议有利于避免双方经济雪上加霜。

若英欧在过渡期内未能达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，需重新实施边检、征收关税，导致贸易成本增加。英国和欧盟企业供应链将面临困扰，货车不得不排长队通关，有的生产商甚至得更换供应商。

英国食品和饮料联合会首席执行官伊恩·赖特表示：“如果不能达成协议，消费者将付出沉重代价。从欧盟进口的食品和饮料将会面临平均18%的高关税，由此带动物价上涨。而疫情更将放大‘无协议脱欧’的影响。”

知名投行美国高盛公司此前预计，若英欧未能达成贸易协议，加之新冠疫情的叠加影响，自2021年起，双方可能会有近1万亿美元的贸易“陷入混乱”。

不过，英媒日前披露，英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特已建议约翰逊不要退出英欧未来关系谈判，理由是今后两周仍有可能谈妥协议。路透社也援引高盛的分析说，相信英欧贸易协议能在11月初达成。

新华社记者 王慧慧 李骥志（据新华社伦敦10月16日电）

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