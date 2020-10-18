三季度粮食价格恢复性上涨 三大主粮价格波动在合理区间

三季度粮食价格恢复性上涨，专家认为——

三大主粮价格波动仍在合理区间

当前，秋粮收获正从南到北陆续展开，粮食价格成为社会关注的热点。小麦进口量较去年大幅增加，是否会影响我国小麦市场？东北地区遭台风“三连击”，对玉米市场影响有多大？今年早稻价格为何高开高走，后期中晚稻上市后的价格走势会如何？针对上述问题，经济日报记者采访了农业农村部市场与经济信息司司长唐珂。

唐珂表示，三季度我国粮食价格恢复性上涨，波动仍在合理区间。今年夏粮、早稻已丰收到手，秋粮丰收也已成定局，保持农产品市场平稳运行具有坚实基础。后期各地秋粮将陆续进入集中上市期，在全年粮食丰产、库存充足的基本面下，粮食价格大涨或大跌的可能性都不大。各方面应全面理性看待市场波动行情，农户要合理安排售粮节奏、卖个好价钱，避免保管不善导致的坏粮损失，贸易商和加工企业也没有必要囤货抢购，要防范投机炒作带来的风险。

小麦方面，今年新麦上市后，受多重利好因素支撑，价格稳中走高。原因有三，一是湖北、安徽、江苏、河南4省先后启动小麦最低收购价执行预案，形成底部支撑；二是玉米价格上涨幅度较大，小麦饲用需求增加，对价格拉动明显；三是受疫情影响，市场看涨预期增强，部分种粮大户和贸易商惜售，短期粮源偏紧。

总体看，小麦价格上涨是生产成本连年上升、粮价多年低迷情况下的恢复性上涨，涨幅并不是很大，属正常波动区间。唐珂介绍，7月中旬以来，国家加大最低收购价小麦投放量，市场粮源供应充足，部分贸易商惜售心态松动，小麦价格已逐步趋稳。9月份，郑州粮食批发市场普通麦每斤1.20元，环比涨0.7%，涨幅比上月回落2.9个百分点，同比提高5.9%。目前，我国小麦全社会库存超过1年的消费量，政府储备调节能力强，完全能够保障口粮市场供给，后期随着秋粮大量上市，小麦价格将保持平稳走势。

由于国内行情较好，小麦进口增幅明显。据海关统计，1月至8月，我国小麦累计进口数量为499万吨，同比增长137%。但进口绝对量增加并不多，进口占我国产量和消费量的比重依然很低，而且以优质强筋、弱筋小麦为主，用于品种调剂，满足日益增长的焙烤类食品加工需求，对我国小麦市场运行的影响很小。

玉米方面，今年以来受需求增长拉动和市场炒作因素影响，价格持续上涨，8月份产区和销区平均批发价分别达每吨2270元和2444元，是2016年玉米收储制度改革以来的新高，但进入9月后，随着新玉米逐步上市，以及临储拍卖玉米陆续出库，价格已表现出一定的季节性回落态势，9月产区月平均批发价为每吨2222元，环比跌2.1%。

“今年玉米播种面积基本稳定，长势总体较好。8月底9月初，东北产区连续遭受3次台风，部分地区玉米出现倒伏，但台风发生时多数地区的玉米生长已进入蜡熟中后期，产量已基本形成，且未受灾地区长势较好，预计今年玉米总产稳中有增。”唐珂说，后期随着主产区玉米上市量逐步增加，临储玉米出库，贸易商加快出售手中存粮，以及进口玉米和替代品陆续到港，玉米市场供应形势将逐渐宽松，短期内价格有望保持稳定或小幅回落。

水稻方面，今年国家出台了一系列扶持粮食生产的政策，提高早稻和中晚籼稻最低收购价，统筹整合资金40多亿元支持早稻主产区恢复双季稻生产，早稻种植面积连续多年下滑后恢复增长，虽然受南方洪涝灾害影响，早稻平均单产下降，但总产量是增加的。

早稻价格高开高走的原因，主要是中央和各地地方储备补库需求增加，而市场优质粮源相对较少，最低收购价上调也对价格形成了一定支撑。“这些年稻谷价格总体下行，农民种植早稻基本不赚钱，今年价格恢复性上涨，有利于保护农民种植早稻的积极性。”唐珂说。

目前，南方新季中晚籼稻开始陆续上市，市场主体积极收购，价格整体高开稳走，预计后期市场走势与早稻类似，收购价格将稳中偏强，且市场化收购比重进一步提高，优质优价特征更加明显。由于目前国家稻谷库存充足，超过1年的消费量，且今年稻谷丰收已成定局，市场供给完全有保障，后期价格大幅上涨的可能性不大。（记者 乔金亮）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)