原标题：600亿元年票房：中国成为全球电影市场发展主引擎

新华社北京10月17日电（记者白瀛、翟翔）400亿元、500亿元、600亿元——中国电影年度票房不断攀升；《湄公河行动》《战狼2》《我和我的家乡》——主旋律电影不断创造商业奇迹……“十三五”以来，电影成为我国文化艺术领域和文化产业的重要亮点，中国已成为全球电影市场发展主引擎。

“十三五”时期，电影人不断巩固和完善多类型的创作生产格局，拍摄出一批深受观众欢迎的作品。

《战狼2》强势领跑中国电影市场票房，“慰安妇”题材的《二十二》成为首部票房过亿元的国产传统纪录片，《百鸟朝凤》充分展现了艺术类电影的魅力，《哪吒之魔童降世》体现了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，《流浪地球》开启了中国科幻电影创作新征程……

过硬的作品质量促进了票房的迅猛增长。自2015年底“十三五”前夕年票房首次突破400亿元大关起，中国电影市场不断创造新的历史。

2016年，全国电影总票房457.12亿元，同比增长3.73%。2017年11月，全国电影年票房首次突破500亿元；2018年12月底，全国电影年票房首次突破600亿元；2019年12月初，全国电影年票房再次突破600亿元。

受疫情影响，今年全国电影票房恐难再创新高，但刚刚过去的国庆档，全国电影市场以36.96亿元取得中国影史国庆档票房第二的成绩。业内普遍认为，国庆档影片较好地满足了压抑半年多的观影需求，为电影市场的进一步有力有序恢复提振了信心。

目前，中国已是全球第二大电影市场，与美国市场的差距逐步缩小，而与第三名日本的距离不断拉大，已成为全球电影市场发展的主引擎。据美国电影协会统计，2016年中国电影市场规模达到美国的70％，是日本的3.3倍。

中国电影家协会发布的《2019中国电影产业研究报告》显示，无论从票房、银幕数量还是观影人数的增长速度来说，中国电影市场在国际上都隐隐呈现“领跑”趋势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)