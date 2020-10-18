原标题：银行间债市新一批受托管理人名单出炉

新华社北京10月17日电（记者刘开雄）近日，中国银行间市场交易商协会公布新一批完成备案的受托管理人名单，包括光大证券、中融信托、英大信托、东方资管4家机构。

受托管理人是为了保护债券持有人的利益，在债券发生违约等不利事件后代表债券持有人集体行动的专业机构，主要职责包括管理处置担保物、代表持有人参与债务重组、申请财产保全、提起诉讼仲裁及参与破产程序等。银行间市场目前已累计有67家机构完成受托管理业务备案，涵盖银行、券商、信托公司、金融资产管理公司、律师事务所等多种类型。

银行间市场受托管理人制度于2019年底发布，并设置了过渡期以供市场成员进行业务筹备。受托管理人制度原计划于7月1日起全面适用，但考虑到新冠肺炎疫情的影响，交易商协会主动延长了制度施行的过渡期。过渡期内，相关方仍可自愿决定是否聘请受托管理人。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)