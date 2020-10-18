江苏铜仁碧江工作组获省脱贫攻坚组织创新奖

10月17日，2020年江苏省脱贫攻坚奖表彰大会在南京召开，江苏省对口帮扶贵州省铜仁市工作队碧江工作组荣获组织创新奖。

据悉，2017年12月，昆碧两地签订东西部扶贫协作助推脱贫攻坚合作协议，以“输血”变“造血”实施扶贫项目，助力碧江贫困人口脱贫。据统计，三年来共实施项目71个，覆盖贫困群众1.2万人，2018年，碧江区以“零漏评、零错退、群众认可度97.64%”的成绩摘掉了贫困的帽子。2019年，贫困发生率“清零”。（牛广文）

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