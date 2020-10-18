华德宇：搭乘短视频快车助力凤货出山村

图为“人民优选直播大赛”参赛选手华德宇。（受访者供图）
华德宇是贵州省遵义市凤冈县人，一次偶然的机会，家乡晒萝卜干的视频“火”了，朋友们纷纷咨询他，如何购买“凤货”。
“‘凤货’居然这么受欢迎。”华德宇说，“老人家和我压根都没有想过乡下的东西，能在大城市走俏。”
“在三线城市月收入一万多元，已经是家乡大多数人满足的事情了。但我还想更多尝试新的行业。”他说：“大学毕业时，我错过了微商潮流，现在不想错过短视频风口。”
搭乘着短视频这趟快车，华德宇说干就干，“最初尝试视频直播，是邀请朋友们进直播间互相发言热闹。但时间久了，由于没有策划，不知道说啥，也不了解怎样推广产品。”
直播带货，如何吸引流量？如何选择上架货品？怎样介绍产品？这一切对于华德宇都是亟需探索的全新领域。
经好友推荐，华德宇知晓了人民优选直播大赛活动，希望借助直播大赛活动，将家乡凤冈的农产品带出大山，走向全国。
华德宇说：“报名参加这次直播培训和比赛，是想了解怎样做好一名网络主播，把更多专业的直播技能带回来，传播给本地的创业者。真正利用网络的力量，助力家乡特色产业发展。”
人民优选直播大赛总决赛由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。
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