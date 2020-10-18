赵菁：“我要把奉贤的风土人情和产品推广到全国”

图为“人民优选直播大赛”参赛选手赵菁。（受访者供图）
“网络直播内容精品化，是行业未来发展的方向，这对从业人员提出了更高要求。”赵菁是SMG东方购物频道的主持人，将上海奉贤的风土人情和产品推广到全国，是她参加“人民优选直播大赛”的“小目标”。
“奉贤是个宝地，物产丰富、资源良多、待人好客。”赵菁说，“在电视台的时光，我主要推广的内容是全国各地的特色产品，有美妆个护、瓜果蔬菜、餐饮服务等。在工作中，我们的口径不能夸张表述、信口雌黄、戒欺戒诈，要诚信为本。”
赵菁说，随着《网络直播营销行为规范》的发布以及国家对于“互联网营销师”新职业的认定与鼓励，全国的直播电商基地如雨后春笋，直播带货从业者队伍快速壮大。
“优秀的直播平台是基础，能够让产品推广事倍功半，这也是‘人民优选直播大赛’的魅力所在。”她说，“人才是行业发展的核心，对于人才的选拔就需要系统规划和培养，期待直播大赛能挖掘出一大批优秀的网络主播。”
人民优选直播大赛总决赛由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。据悉，人民优选直播大赛自6月份启动以来，除吸引数千名热衷网络直播的选手报名参加之外，还同步策划开展“人民优选直播大赛（妇联）专场”“人民优选直播大赛（江西）专场”“人民优选直播大赛（山西）专场”等。
在总决赛过程中，将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。
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