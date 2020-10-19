流程更精简 通关更便捷（构建新发展格局·聚焦跨境电商）

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简化申报流程，推出监管便利化措施；提供线上线下指导，帮助企业更好了解业务流程；聚焦行业痛点，助力企业商品“出得去”“退得回”……一段时间以来，广州海关发挥试点海关优势，打通海、陆、空多渠道，跨境电商B2B（企业对企业）出口试点工作正在有序推进之中。

在繁忙的广州南沙港码头，满载各种进出口货物的车辆在港区穿梭。今年7月起，这里又多了跨境电商B2B（企业对企业）出口货物的“身影”。一辆满载服装、家居用品、办公用品等货物的货柜车开往南沙海关监管作业场所，在15分钟内完成通关手续，随后货物从南沙港装船离境。

日前，广州海关发挥首批试点海关优势，积极推进跨境电商B2B出口试点工作，打通了海、陆、空等多渠道，实现跨境电商B2B直接出口（9710）、跨境电商出口海外仓（9810）监管方式下4种业务类型全覆盖。

高效便捷，新型监管方式落地

10月15日上午11时许，多批厢式货车顺序驶入，停靠在广州白云机场国际航空货站收货平台，工作人员将货物从车上卸下，送入收货平台的X光机中进行安检，同时向海关发送出口货物运抵指令。广州海关通过智能化系统将货物信息与查验指令进行对碰，发送“查验”或“放行”指令。

需要查验的货物被直接运往海关查验区，海关关员按规定对B2B出口货物实施优先查验，快速核对品名、规格和数量信息，并利用AI识图等技术对产品商标进行确权后快速放行。无需查验的货物则可直接组装，等候航班停靠后装载出口，通关用时不足1小时。

新模式下，不仅通关时间大大缩短，申报过程也更加简便。广州南沙港的广州市凯越货运代理有限公司办公室里，工作人员正登录“中国国际贸易单一窗口”，向海关申报9710清单出口货物信息。

“我们公司出口货物批量小、货值低、种类多，每次申报都很头疼。”公司运营总监黄金宁介绍，“相同的货物，之前以一般贸易模式出口，至少需要3个报关人员花一整天时间归类，现在通过新的9710模式简化申报，不仅比旧模式减少80%的处理时间，而且只需1人处理即可，能够大大减少商品归类差错。”

“与一般贸易出口的10位商品编码申报要求不同，此次推出的新政策，允许在跨境电子商务综合试验区内申报，将单票价值在5000元以下且不涉证、不涉检、不涉税的货物按照6位海关编码以简化申报模式向海关申报电子清单。”广州海关所属南沙海关跨境电商监管科科长王中权说，这给中小企业减轻了不少负担。

除了简化申报外，跨境电商B2B出口监管推出一系列有针对性的监管便利化措施，包括企业一次登记、一点对接、优先查验等，为跨境电商企业提供更加便捷的通关选择。

试点前两个月，广州海关累计监管跨境电商B2B出口报关单及申报清单109.8万票，货值65.2亿元。

有序推开，为企提供业务指导

面对跨境电商出口新政策，海关工作人员在实践、推广过程中也做了诸多努力。

“新政策实施以来，海关工作人员主动与相关企业对接。部分企业由于对政策不太熟悉，积极性虽高却缺乏行动力。”王中权说。

“让企业充分了解新模式的含义、监管要求及相关便利举措，对于激发企业的参与热情来说，至关重要。”广州海关行邮监管处跨境电商业务科科长林键滨说。

为了在最短时间内把最新政策要求及支持措施通知到企业，广州海关联合广州、佛山两地商务部门、报关协会召开多场政策宣讲会及线上直播，参与企业有300多家，反响热烈。

不仅如此，为了让企业更好了解业务流程，林键滨和科里的同事仔细梳理业务流程及相关电子单证填报要求，以通俗易懂的形式制作成“广州海关跨境电商B2B出口通关指南”新媒体产品，通过相关公众号对外发布。

试点初期，不少企业不熟悉跨境电商B2B通关要求，经常遇到订单传输失败、海外仓未及时备案等问题。广州海关建立专门的试点工作群，提供业务指导，处理各种问题，帮助企业更好更快熟悉新模式。

“对于这种全新的通关模式及系统接入要求，我们一开始心存顾虑，担心系统对接及数据申报出现问题，影响通关。”佛山市文鼎绿电子商务有限公司业务经理江剑波说，“但在广州海关的指导下，一切都比我们想象的顺利得多。”

“单列跨境电商B2B出口监管方式，有助于海关精准识别、准确统计跨境电商出口数据，更加系统、准确地反映我国跨境电商进出口情况。”林键滨说，为确保跨境电商B2B出口改革能够及时在全国海关复制推广，他和同事在推动试点有序开展的同时，也在积极总结相关经验和不足。

扩大规模，助力商家开拓市场

“新政策实施之后，海外仓备货以及跨国调拨更为便利，有助于我们持续扩大海外仓规模，帮助企业拓展海外市场。”广州文锋商贸有限公司是菜鸟国际海外仓业务的合作伙伴，公司供应链关务专家冯波表示，9810跨境电商出口海外仓模式可以帮助中国商家快速备货到东南亚海外仓。东南亚消费者下单后从海外仓发货，最快可以做到当日达，有助于提升中国商家在国际市场的竞争力。

冯波也认为，运作过程中，还有一些问题需要解决。对于卖家来说，有一部分中小电商通过批发市场采购商品，可能无法提供增值税发票，出口后可能涉及税务处理问题。对于这类商品，企业也迫切希望配套的税收、外汇相关政策细节尽快出台，让B2B出口焕发更多生机。

海外市场能“出得去”，也能“退得回”。今年以来，为帮助广大跨境电商企业抵御疫情影响，海关总署已在全国范围推广开展跨境电商出口商品退货工作。

黄金宁说：“以前退运成本较高，如果产品在国外销售不好，要么就得占用仓储，要么只能降价甩卖。现在有这项政策，能够大大减轻企业负担，也方便了企业更好服务境外客户，开拓市场。”

“过去税务、商务等部门很难认定跨境电商B2B、海外仓等业务，很多政策不好推进。”广东网商协会秘书长刘飞娜说，随着跨境电商出口新政策的推出，相信各政府监管部门会出台相应配套政策，推动相关业务的合规化。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 10 版）

(责编：白宇)