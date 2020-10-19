人民网>>财经

湖南衡阳中欧班列首发

2020年10月19日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　本报衡阳10月18日电  （记者孙超）日前，一列载着50个集装箱钢管等工业产品的中欧班列从衡阳南站发出，一路向俄罗斯比克良市驶去。这是湖南衡阳开行的首趟中欧班列，衡阳由此成为全国第七十二个开行中欧班列的城市。

　　据广铁集团长沙货运中心介绍，此趟中欧班列运行全程9463公里，预计时长为13天，而同样旅程海运需要60至70天。作为首趟中欧班列的货主，衡阳华菱钢管有限公司此前是通过水路、铁路转至长沙北、上海港，最后经西伯利亚铁路运到俄罗斯等国，运输成本较高。如今第一次采用集装箱运输出口钢管，不需水路、铁路倒换，历时13天就可到达俄罗斯比克良市。

　　衡阳海关综保区监管科副科长王鹏说，以中欧班列模式将货物发往欧洲国家和中亚国家，将大幅度提升物流时效性和资金周转率。出口企业可以在本地报关，出口退税也更加便利。据悉，衡阳中欧班列的开通，每年可以为湖南增加90列左右的往返发送量，外贸货值达15亿—20亿美元。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月19日 10 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经

海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved