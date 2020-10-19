中国海洋经济博览会举行

本报北京10月18日电 （记者刘诗瑶）10月15日至10月18日，2020中国海洋经济博览会成功在深圳举行。这届海博会以“开放合作、共赢共享”为主题，推出了展会、系列论坛和多场投资洽谈等配套活动。为克服新冠肺炎疫情影响，这届海博会还积极依托VR、5G等新兴技术，开启“云观展”“云论坛”“云展览”等线上通道。
据悉，这届海博会共吸引了608家国内外海洋领域的龙头企业参展。展览面积达6万平方米，较去年增加了63%，论坛数量18个，较去年增加了50%，充分展现出海洋经济在新冠肺炎疫情挑战下所具有的强大发展韧性和潜力。围绕船舶及港口航运、海洋资源开发、海洋高端装备、海洋电子信息、海洋生态环保和安全、海洋生物医药六大板块，大批新技术、新产品、新成果纷纷亮相海博会现场。
海博会期间还召开了“海洋经济高质量发展企业家座谈会”，来自全国沿海地区的30余家涉海企业代表参会。据介绍，自然资源部将定期与涉海企业沟通交流，结合职责制定落实支持政策，以更大力度推动海洋经济高质量发展。
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