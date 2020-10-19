中储粮举办第三届公众开放日活动

本报北京10月18日电 （记者杜海涛）10月18日，中储粮集团邀请社会各界一同走进中央储备粮顺义直属库，共同启动中储粮集团第三届公众开放日活动。

结合今年全国粮食安全宣传周的主题，中储粮将第三届公众开放日活动的主题确定为“科技赋能 爱粮节粮”，组织全系统各分（子）公司共140家直属库集中向公众开放，让社会各界近距离体验中储粮强化科技创新的成果，倡导爱粮节粮的行为，共同端牢中国人的饭碗。

据悉，中储粮公司把绿色储粮技术研发应用作为主攻方向。目前，已形成北方以低温（准低温）储粮为主、南方以控温和气调储粮为主的技术体系架构。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 10 版）

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