“十三五”我们这样走过：互联网走进千家万户

每天，海量数据流动在世界规模最大的光纤宽带网络和4G网络上。流量的潮起潮落，呈现出9亿多中国网民丰富的线上活动：8点到10点阅读新闻；11点到12点打开外卖APP给自己订午餐；傍晚下班前下定决心给选了又选的“购物车”点击付费；晚上10点则是刷短视频、用社交工具聊天的高峰期……

便捷精彩的网络生活背后，是通畅的网速和高效的服务。截至2020年8月，我国用户月均使用移动流量达到11G。与5年前相比，固定和移动宽带平均下载速率在国际上处于中上水平， 固定网络和手机上网流量资费水平降幅却超过了90%。

“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。”“发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。”习近平总书记的重要论述为互联网的发展指明了方向。

“十三五”规划首次明确了互联网普及率的指标——到2020年我国固定宽带家庭普及率达到70%、移动宽带用户普及率达到85%。随着网络基础设施建设不断完善，技术创新和服务持续改进，各类市场主体各显其能、竞相发展，“十三五”的互联网普及率指标早已提前超额完成，互联网进入千家万户。

“马上建新基站！”在湖北襄阳麻坪村，平均海拔1100米、山峰重叠的特殊地貌影响了网络信号的稳定，也影响村里的孩子上网课。今年春节过后，湖北襄阳联通网络团队肩挑背驮，硬是把几百斤的设备物资运到了建站现场。他们相互搀扶布放光缆，新建杆路近1000米，仅用4天时间建成开通了一座新基站。从草原、雪山，到高山、海岛……疫情防控期间，几亿学生同上网课的场景，是网络基础设施和技术能力不断提升的一个缩影。

“可以说，如果没有这几年跨越式的网络发展，老百姓的生活不可能那么丰富，上千万家的企事业单位、家庭的线上办公，涉及上亿学生‘停课不停学’，都将很难顺利进行。”工信部信息通信发展司司长闻库说，移动互联网早已飞入寻常百姓家。

建成全球最大规模光纤和移动通信网络，光纤用户占宽带用户比例超过了93%、4G用户达到80%，行政村通光纤和通4G比例均超过98%，贫困村通宽带比例达到99%……随着网络覆盖工程深化拓展，数字鸿沟不断缩小，在我国最年轻的城市之一的海南省三沙市也实现了全部有人岛礁5G网络的覆盖。

最近，家住武汉武重明珠苑的陈女士每周至少会在美团优选上团购2到3次日常食品和用品，而且在小区底商就能取货，不用再特意抽出时间去菜市场和超市。目前，陈女士家所在的小区已先后上线了3家社区团购平台，用户通过微信小程序下单，次日就能在社区便利店里自提取货。

“多一个平台，多一个选择。我们还可以对各平台商品和售后服务做比较，商品选择多了，价格也很实惠。”陈女士说。

在畅通的网络高速路，丰富的移动应用和服务跑得更欢。最新统计显示，目前有多达360万款APP提供着丰富多样的互联网应用服务。截至今年年初，在线教育、在线政务、网络支付、网络视频、网络购物、即时通信、网络音乐、搜索引擎等应用的用户规模增长迅速，和2018年底相比，增幅均在10%以上。

微信、短视频、直播等应用降低了互联网使用门槛，不断丰富群众的文化娱乐生活；在线政务应用以民为本，着力解决群众日常办事的堵点、痛点和难点……“互联网应用与群众生活结合日趋紧密，不断提升着群众的获得感。”中国互联网络信息中心专家表示。

互联网服务广大网民，庞大的网民也构成了巨大的消费市场，为数字经济发展打下了坚实的用户基础。

截至2020年6月，我国网民规模为9.4亿，网络零售用户规模达7.49亿。2019年网络购物交易规模达10.63万亿元，同比增长16.5%。截至今年9月底，5G终端连接数达到1.3亿；制造业数字化转型稳步前进，工业互联网公共平台超过70家，服务的工业企业超过40万家……如今，数字经济蓬勃发展，成为经济发展的新增长点，产业数字化与数字产业化的基础更加坚实，不断为高质量发展注入新动能。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 02 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)