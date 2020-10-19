农村自建房擅自“住改商”存在安全隐患

近期，本报收到不少读者来信，反映一些农村自建房擅自“住改商”存在安全隐患，呼吁有关部门采取有效措施，规范农村房屋用途，避免事故发生。针对这一问题，记者采访了有关专家。
“出于追求经济利益、改善生活水平的目的，一些农民利用自建房屋，兴办农家乐、民宿等，是可以理解的。但是一定要以安全为前提，山西襄汾聚仙饭店坍塌等事故就是深刻教训，必须引以为戒。”太原理工大学建筑与土木工程学院教授王崇恩说。
但在现实生活中，安全问题却往往被忽视。清华大学建筑学院副教授罗德胤指出：“有的农民在盖房时存在攀比心理，追求豪华、高大，但经济能力有限，因此往往会在建筑设计、选材用材上‘偷工减料’，希望用尽量少的钱盖出足够大的房。有的农民擅自把自建房改造为经营性用途，往往需要更多房间或者更大空间，这对建筑质量的要求提高了，比如梁柱要更结实、板材要更牢固等。如果这方面没跟上，依然用原来的梁柱支撑起更大面积、更高楼层的房子，安全隐患会更加凸显。”
“还有一个原因是，长期以来，绝大多数农村自建房是自住、是民居，有的农村传统泥瓦匠并不擅长建造、改造经营性楼房。况且很多传统泥瓦匠是没有专业技术、施工资质的，凭经验干活。这也是农村经营性房屋安全上的一个短板。” 罗德胤说。
为了避免安全事故的发生，罗德胤建议分类施策，综合治理，对于已经“住改商”的自建房，有关部门要全面排查安全隐患，开展房屋质量评估，一旦发现问题，责令立即整改；对于一些想要“住改商”的，要建立健全制度规范并严格执行，比如要向有关部门登记报备、申请经营资质，房屋改造后，有关部门应上门开展结构、质量、消防等方面的安全验收，必要时还可以实行年检制度，确保监管常态化。
“在这方面，可借鉴参考城市餐饮、酒店的管理办法。”罗德胤说，还可以考虑鼓励举报制度、挂牌公示制度等，特别是对于未按程序审批、擅自“住改商”的自建房，一经发现责令整改，否则就在显著位置悬挂安全警告标识。大家一看有警示标志，就会慎重选择了。
王崇恩建议，扎实做好农村自建房特别是“住改商”房屋的安全防范，首先要进一步加强安全检查人员的专业培训，使其能够及时发现问题，“考虑到农村自建房基数大、检查力量薄弱的实际，应该抓重点区域，重点关注那些乡村旅游、农家乐兴办多、发展快的村落。”
“除了事中事后监管，还要扎实做好事前防范。”王崇恩还建议，有关部门要采取有效措施，在农村自建房的规划、设计、施工、改造时及时提供指导帮助，比如请设计师针对不同地区的实际，设计出多套结实美观的房屋式样供村民自主选择。
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