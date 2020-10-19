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十三五·中国印象：货物贸易 世界第一

本报记者  汪文正

2020年10月19日08:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为10月13日，江苏连云港港口集装箱码头，一艘大型集装箱船舶正在靠泊码头。
　　王健民摄（人民图片）

　　“在欧洲市场，华为手机完全可以和苹果手机‘掰腕子’；在美国西海岸，公路上的比亚迪新能源车随处可见。”在海外求学、工作多年的周培谈起国外见闻，三句话不离中国品牌。

　　规模快速扩大，总量攀上第一，全世界遍地开花的“中国货”背后，是世界第一货物贸易大国的闪亮实力。

　　“十三五”期间，中国货物贸易规模多年位居世界第一，货物进出口总额占全球份额超过11%。“2019年，我国货物贸易进出口总值31.54万亿元，再创新高。民营企业首次超过外资企业成为最大的外贸主体。”海关总署副署长邹志武说。

　　结构持续优化，打响自主品牌，“中国货”的含金量更高了。

　　今年2月，出口土耳其的盾构机发货；5月，出口欧洲的最大直径盾构机“胜利号”在莫斯科地铁始发；8月，首次批量出口国产隧道施工装备至中东市场……这份亮眼的外贸成绩单，来自中国铁建重工集团股份有限公司。这些年，铁建重工坚持“开发能够填补国内外市场空白的产品”，不论市场占有率还是技术水平，都是全球佼佼者。

　　9月27日，湖南自贸区揭牌后的第三天，中国自主研制的最大直径盾构机在铁建重工长沙第一产业园下线。“自贸区获批，将为我们对接海外市场提供更多有利条件。”铁建重工董事长刘飞香信心满满。

　　5年来，中国出口货物中，自主品牌持续做大做强，海尔、小米、传音等一批响当当的中国品牌受到世界各地消费者的青睐。2019年自主品牌商品出口2.9万亿元，占出口总值近17%。高附加值机电产品和装备制造产品出口保持良好增势，国际市场竞争力增强。2019年，机电产品出口占比达58.4%，集成电路、汽车整车出口分别增长25.3%和8.2%。“中国在全球出口市场上的主导地位已达到前所未有的水平。”英国《金融时报》在日前的一篇报道中评价。

　　一边是更多中国货物走出去，另一边，更多国外货物走进来。

　　宁夏货车司机杨学伏对此感触颇深，“哈萨克斯坦的亚麻籽、澳洲的铁粉、越南的大米……不论跑到天南地北、口岸码头，也不愁没货源”。从凭祥到曹妃甸，从满洲里到霍尔果斯，每天超过3000万名货车司机，在道路上奔忙，把海外优质商品运至无数中国家庭和企业。2019年，中国货物进口达到了14.31万亿元。

　　日益改善的营商环境、各类优惠政策和便利化措施，让进出口贸易更便捷。

　　“今年以来，仅税费优惠这一块，公司就享受出口退税7000多万元、房产税和土地使用税减免150多万元、西部大开发税收政策减免1200多万元……”重庆润通科技有限公司主要向欧美国家出口零配件，公司财务人员钟娟算起账来，喜上眉梢。

　　不断完善的基础设施和运输装备，为物畅其流提供保障。

　　今年7月30日，北部湾钦州港，“中远太仓号”满载集装箱，准备启航。这是钦州港首次航行10万吨级集装箱货轮，这艘巨轮从西部陆海新通道出发，循着海上丝绸之路，为中国—东盟合作谱写新篇章。中国进出口贸易的95%通过海运完成。“十三五”期间，中国遍布全球的海运航线和服务网络快速发展。2019年，全国港口外贸货物吞吐量达43.21亿吨。“中国与世界的贸易联系愈加紧密，我们对未来充满希望！”中远海运集团船舶政委郑文敏说。

　　陆路运输持续延展、升级。中欧班列5年来开行列数、货物运量节节攀升，被誉为稳定国际供应链的“钢铁驼队”。今年新冠肺炎疫情席卷全球，但中欧班列逆势向前。仅上半年就累计开行5122列，同比增长36%。助推了沿线国家的复工复产和经济重启，也为全球产业链、供应链稳定提供了强大动力。

　　“中国商品已不再是廉价品的代名词，而是凭借优良品质蜚声国际，海外学子看在眼里，倍感自豪！”周培的足迹遍及西方各国，不论走到哪里，随处可见的“Made in China”（中国制造）字样总让他感到祖国就在身边。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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