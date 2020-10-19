全球低碳减排，中国展现大国担当

青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩的光伏发电基地。

新华社记者 邢广利摄

美国《外交政策》双月刊网站发表美国哥伦比亚大学历史学教授亚当·图泽的文章称，中国国家主席习近平近日在联合国大会的讲话中提到，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。就凭这两句并不算长的话，中国领导人可能已重新定义了人类的未来前景。中国当今的人均碳排放还不到美国人均碳排放的一半。但是，就未来的碳排放而言，一切将取决于中国。

法国《回声报》报道称，中国提出努力争取2060年前实现“碳中和”，这是推动落实应对气候变化《巴黎协定》所迈出的重要一步。在环境和全球合作困难的一年中，这是一个非常积极的信号。

日前，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这是中国在《巴黎协定》承诺的基础上，对碳排放达峰时间和长期碳中和问题设立的更高目标。中国也是全球主要排放国里首个设定碳中和限期的发展中国家。

中国设立的这一行动目标，是以中国多年来致力于低碳转型的努力和成效为基础的。2010年，中国政府在哥本哈根气候变化大会前做出自主减排承诺：到2020年，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。截至2019年底，中国碳强度较2005年降低约48.1%，非化石能源占能源消费比重达15.3%，均已提前完成中国向国际社会承诺的2020年目标。除了宏观统计数据，中国在非化石能源、太阳能、风能等各细分能源领域的单向能效指标都获得突破。在多年切实行动中，中国已在低碳转型之路上迈出稳健步伐。

中国最新的气候行动目标，勾勒出中国低碳转型发展未来40年的远景宏图，也为未来5年“十四五”规划期间的低碳绿色领域发展提供指引。为进一步促进低碳转型，未来中国可以在以下几个方面集中发力：

首先，中国应对能源结构进行大调整，非化石能源占比应加速提升，尤其应加强对中国西部集中可再生能源的利用。今年9月，第一条从青海外送清洁能源的特高压直流输电通道已经连接到河南。未来，青海、甘肃、宁夏、内蒙古等省区有望成为外送清洁能源的基地，进而改变中国能源供应的版图。

其次，中国应加强交通、电网通讯、城镇化建设等领域基础设施建设的低碳转型力度，推动公共交通电动化，提高城市电动车占有率，推动长途运输公转铁和铁港联运，在旧城改造和城市新区建设中坚持低碳原则，在城镇化建设中，通过新建住房墙体材料、门窗改造，提高房屋保温性能进而提高建筑能效。

此外，随着中国数字经济、数字技术的发展，大数据、工业互联网、5G等技术应加速与传统制造业融合，提高传统制造业的生产效率和能源效率，降低排放强度，在提高产品质量的同时增强减排效应，释放工业领域低碳转型潜能。

从全球范围来看，《巴黎协定》的196个缔约国中，除美国“退群”外，其他国家在政治意愿上仍支持《巴黎协定》。可以说，通过多边主义共同应对全球气候危机、推动各国绿色低碳转型是全球多国的共识。中国低碳减排的发展理念、规划战略、政府政策等实践经验可以为其他国家推进减排事业提供一定参考。同时，中国的成功经验将提高中国在联合国气候变化框架公约等国际多边组织中的发言权，从而积极推动全球形成气候治理多边共识和更为有效、公平、合理的决策管理机制。

作为全世界第二大经济体、最大出口国与最大能源消费国，中国在全球绿色低碳转型进程中处于举足轻重的位置。“2030年前达峰，2060年前碳中和”的气候行动目标，展现了中国作为一个负责任的大国，对建设人类命运共同体的担当，将在经济、能源和环境等方面，给中国乃至全球带来深刻影响。

（本报记者 高 乔整理）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)