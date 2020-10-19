深圳将续写更多“春天的故事”

深圳市中央商务区风光。

新华社记者 毛思倩摄

深圳市中心。

新华社记者 毛思倩摄

“深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。深圳广大干部群众披荆斩棘、埋头苦干，用40年时间走过了国外一些国际化大都市上百年走完的历程。这是中国人民创造的世界发展史上的一个奇迹。”10月14日，在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。

40年春华秋实，深圳经济特区用生机勃勃的都市面貌，向世界展示了中国改革开放的磅礴伟力，引发外媒热议和点赞。深圳经济特区续写的“春天的故事”，正受到国际社会越来越多的关注和期待。

绘蓝图：开启新一轮改革

“从珠江沿岸的一个小渔村迅速崛起为中国最具创新力的现代大都市之一，深圳已树立起投资城市的美誉，并已成为最吸引全球投资者的目的地之一。”美国《洛杉矶时报》刊发整版关于深圳经济特区建立40周年的报道称，据深圳市商务局数据显示，2020年前五个月，深圳共吸引合同外资60亿美元，实收外资总额25亿美元。同期，共有1611家新外资公司在该市成立。

回顾深圳经济特区建设40年来的成就，深圳快速发展的传奇故事引发国际社会关注。《日本经济新闻》网站报道称，深圳拥有1300万人口，与香港接壤。如今，深圳已成为亚洲排名第五的现代化大都市。华为、腾讯和比亚迪等中国科技公司的总部都设在深圳。

10月14日，习近平主席在深圳经济特区建立40周年庆祝大会（以下简称“庆祝大会”）上发表重要讲话，外媒纷纷从中解读深圳下一步的发展规划。

据新加坡《联合早报》网站报道，习近平14日在庆祝大会上发表讲话时说，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办得水平更高。他总结特区40年改革开放经验时提出，必须坚持创新是第一动力，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。

英国路透社在题为“肩负中国两轮改革拓荒使命，深圳40年后向科技创新再出发”的综述中提到，习近平在充分肯定了深圳改革开放的发展成绩和历史后，对深圳在新一轮改革中寄予更多厚望。

“习近平宣布了把深圳打造成国际贸易中心和人才中心的计划。”据美国《华盛顿邮报》网站报道，习近平在讲话中指出，要对标国际一流水平，大力发展金融、研发、设计、会计、法律、会展等现代服务业，提升服务业发展能级和竞争力。要实施更加开放的人才政策，引进培养一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，聚天下英才而用之。

再出发：先行示范更自主

以设立经济特区40周年为契机，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》的颁布，预示着深圳改革开放的再出发。外媒聚焦《实施方案》为深圳推进改革赋予的支持和动力。

“深圳将拥有更多的自主权来推进改革。”“德国之声”电台报道称，2019年8月，中共中央出台了支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，全面部署了有关工作。今年10月11日，中共中央办公厅印发《实施方案》，内容为中央支持深圳实施综合授权改革试点。习近平表示，深圳要建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例。这被视为中国政府有意将深圳打造为接下来的国家发展重点。

据拉美社报道，中国政府日前已出台新政支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，未来深圳将具备与旧金山湾区、东京湾区等世界级湾区同等水平的特征，其中包括促进外资注入高科技、能源、通讯、交通、教育等领域的灵活政策支持。

“深圳，这个成立40年的经济特区，将在金融科技改革、土地管理等多个领域获得更多改革自主权，这被形容为启动新一轮改革开放。”新加坡《联合早报》网站在报道中说。

日本共同社报道称，习近平在深圳这个中国改革开放的前沿阵地再次强调改革开放的重要性，并且肯定该政策推动中国经济迅速发展的积极作用。

传信心：向全球敞开大门

“深圳是中国改革开放发展的缩影，中国持续推进改革开放，将为全球经济发展注入正能量。”新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹认为，习近平在庆祝大会上的讲话中有关推动建设开放型世界经济的论述，表明中国坚定推进对外开放的意志和决心。

中国推进深圳经济特区建设的努力，让国际社会看到中国坚持改革开放、积极融入全球经济的决心和信心。

“在中美关系紧张、中国经济发展面临复杂挑战的情况下，习近平南下并发表重要讲话，发出了中国继续改革开放的重大信号，是中国更加开放的一个象征。”英国广播公司报道称。

“北京制定了一份新的蓝图，要把深圳打造成世界级的金融、贸易和其他领域的中心。”美国《华盛顿邮报》写道。报道援引中国美国商会前主席詹姆斯·齐默尔曼的话称，深圳新的五年经济规划将建设更公平、更开放的市场环境，使其对外国公司更富吸引力。很明显，改善深圳商业环境的努力将有助于该地区继续向价值链上游移动，从而使之成为投资者纷至沓来之地。

英国48家集团俱乐部主席、中国改革友谊奖章获得者斯蒂芬·佩里说，40年来，深圳快速发展，已经成为展示现代中国的一个窗口。世界对深圳崛起成为“创新的领跑者”倍加惊叹。深圳作为亚洲地区的一块“磁铁”，未来将吸引更多人投资兴业，体验深圳以及中国的开放和创新，他们也将感受到一种新发展模式的魅力，并从中看到中国的未来。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)