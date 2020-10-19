英国“硬脱欧”风险日增（国际派）

距离12月31日“脱欧”过渡期截止已经不足百日，但双方的谈判仍旧进展迟缓。“无协议脱欧”对英国的冲击将大于欧盟，不过这对于欧盟也并不是好消息。

英国与欧盟的“脱欧”谈判走入阴霾。

英国从9月8日开始在伦敦开始跟欧盟代表进行第八轮贸易谈判。英国首相约翰逊在9月表明，如果英国和欧盟无法在10月15日欧洲理事会会议前和欧盟成员代表达成共识，英国将退出“脱欧”贸易谈判。

欧盟于10月15日至16日举行峰会，但峰会结果未能让英国满意。双方未能在英国设定的10月15日最后期限达成共识。不过，欧盟27国领导人一致同意在未来数周继续与英国谈判，寻求达成贸易协议，但同时决定加快准备应对谈判破裂的可能。

11月初或达成一项有限协议

英国在今年1月31日形式上脱离欧盟，但至今年12月31日都还处于过渡期，目前距离12月31日“脱欧”过渡期截止已经不足百日，但双方的谈判仍旧进展迟缓。

当地时间10月14日，英国首相约翰逊与欧委会主席冯德莱恩及欧洲理事会主席米歇尔进行电话沟通，双方就未来英欧关系谈判最新进展交换了意见。

英国首相府发言人在随后的一份声明中表示：“约翰逊首相指出了达成协议的必要性，但对过去两周未取得更多进展感到失望。”这位发言人表示，约翰逊将根据欧盟峰会会谈情况来决定下一步英国将采取的措施。

当地时间10月15日，欧盟要求英方要么就新的贸易关系作出妥协，要么在不到80天的时间里准备好应对贸易受扰。英国对此反应冷淡，表示“很失望”。

欧洲理事会主席米歇尔也称，“我们对缺乏进展感到担忧。我们呼吁英国采取必要行动。”他还表示，欧盟希望达成协议，但不会不惜代价，欧盟也在为从2021年开始的断崖式英国“脱欧”做准备。

根据英欧此前发表的声明，双方自3月份启动谈判以来，最近几周取得了进展，但仍存在“显著”分歧，尤其是在公平竞争环境、治理领域以及法国颇为看重的渔业。

迟迟无法落槌的谈判表明，持续7个月的谈判可能最终以危机收尾。到目前为止，欧盟方面仍希望有进展，德国总理默克尔日前表示，欧盟想要与英国敲定“脱欧”贸易协议，希望在短时间内能实现这项目标。但她也表示，万一没达成协议，也必须做好准备。

报道称，英国“脱欧”谈判首席代表弗罗斯特和欧盟首席谈判代表巴尼耶已经达成共识，即使在10月15日这个被外界认为的谈判截止日期前，英欧双方无法达成更广泛贸易协议，双方此后仍将继续保持接触。

路透社报道称，金融市场的许多人预计，未来几周还将经历戏剧化的反复，但双方最终会在11月初达成一项有限的协议。

“硬脱欧”是双方的“坏消息”

据英国智库Institute for Fiscal Studies （IFS） 预计，如果双方能够达成贸易协议的话，预计英国经济将在2021年下行2.1%，但倘若英国最后“无协议脱欧”的话，英国GDP将再下跌0.5%至1%。由于将征收关税，英国的农业和汽车等特殊行业将承受沉重的负担。

市场普遍认为，“无协议脱欧”对英国的冲击将大于欧盟。不过“无协议脱欧”对于欧盟也不是好消息。

德国哈雷经济研究所的报告称，欧盟企业恐损失逾70万个就业岗位。如果把欧盟以外对英贸易企业计算在内，“无协议脱欧”导致的就业岗位损失可达100万个。欧洲最大经济体德国受到的冲击将最大。

如果“脱欧”贸易谈判失败，英国考虑采用类似欧盟与澳大利亚间的模式建立贸易关系，按照世贸的法规和关税进行贸易。

英国在此前已经做好准备。

英国负责“脱欧”贸易关系谈判的大臣Michael Gove 9月23日在发给本国物流运输企业的信中说，如果英欧今年内未达成协议，明年1月1日起在英吉利海峡边的港口，会有多达7000辆卡车排长龙等待过关，它们进入对岸法国的时间可能因此延迟2日，影响英欧双方进出口重要物资。

5月19日，英国政府公布了一项新的关税制度——英国全球关税（UKGT），将于2021年1月1日“脱欧”过渡期结束时生效。这是英国近50年来首次制定自己的关税政策。

新关税制度确保从2021年1月起，有60%的贸易产品将按照WTO条款，或通过现有的优惠享受免关税待遇进入英国。目前该项比例为47%，若贸易协议谈判顺利推进，比例有望进一步提升。

对于未免关税的产品，英国将降低和简化包括中国产品在内的3500多种产品的关税，以便于全球企业向英国出口。不过为提升产业竞争力，汽车以及农渔业产品仍将维持10%的关税。为促进绿色经济，英政府还将削减恒温器、保温瓶和LED灯等可再生能源产品关税。

英国公布的这份全球关税计划将适用于欧盟。

世贸组织前总干事帕斯卡尔·拉米（Pascal Lamy）也说，双方在WTO的框架下进行贸易并不完全是“地狱”，但远非明智或必要的。

积极推进与大型经济体

贸易谈判

目前，英国政府处在新冠以及“脱欧”的夹击之下。新冠大流行已使欧洲陷入前所未有的衰退，许多国家正再次收紧限制措施。

英国加紧推进与多个经济体的自贸谈判，在全球范围内寻求更广阔的经济发展空间。

迄今为止，英国已经与非欧盟国家或地区达成近20项贸易协定。这些协议将在过渡期结束时生效，不过仅占英国总贸易额的8%以上。英国政府表示，仍在与包括加拿大和墨西哥在内的其他16个国家进行谈判。

按国别计算，美国是英国最大的贸易伙伴。对美贸易约占英国贸易总量的15%。而英国是美国第七大商品贸易伙伴，仅次于韩国。

9月11日，英国宣布与日本签订自由贸易协定（FTA）。这是英国从今年1月31日正式“脱欧”以来，首次签署的重大贸易协定。预计双方贸易额将增加152亿英镑，未来英国出口至日本的99%货物将免关税。英国政府指出，与日本签署FTA，同时也是朝加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）跨出重要的一步。

与此同时，在英国与日本达成贸易协议后，英国外长拉布9月16日访美时表示，英国政府与美国政府都有达成英美自由贸易协议的意愿。5月5日，英美贸易谈判已拉开序幕，这是美国今年首个新的重大贸易谈判。

英国驻华使馆贸易使节吴侨文此前对《国际金融报》记者表示，英国的目标是打算3年内达成的自由贸易协定将涵盖英国商业贸易的80%。

吴侨文同时表示，英方对与中国的贸易投资伙伴关系抱有很高的目标。吴侨文在6月接受本报记者采访时就曾透露，未来希望能将两国之间的贸易和投资流动增加一倍，成为从当前危机中复苏的关键。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)